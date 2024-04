Com a inauguração de loja em Abaetetuba, Rommanel inicia plano de expansão

Nesta quinta-feira (18), a Rommanel Pará irá inaugurar uma loja inovadora e completa no município de Abaetetuba. A ação dá início ao plano de expansão da instituição, que irá abrir lojas em Salinas, Capanema, Redenção e Canaã dos Carajás.

De acordo com Pedro Emanoel, gestor de marketing da Rommanel Pará, ao todo, a instituição possui dez lojas de atacado e cinco de varejo espalhadas pelo território paraense, além de 7 mil consultoras distribuídas em todo estado.

“São lojas mais compactas, onde o objetivo é conquistar mais revendedores e ficar cada vez mais próximo dos que já fazem parte da Rommanel”, explica Pedro Emanoel.

É válido ressaltar que o time Rommanel tem o propósito de transformar vidas, levando beleza e autoestima por todos os cantos do estado do Pará, por meio das melhores joias folheadas do mercado.

VEJA MAIS

Qualidade

Sensibilidade, delicadeza e inovação. Esses são os pilares criativos que norteiam o processo de desenvolvimento das peças Rommanel. Todas as joias são pensadas, desenhadas e fabricadas para transcender culturas, lugares e sobretudo eternizar momentos.

Outro ponto importante é que a Rommanel produz peças folheadas a ouro 18K e à platina, utilizando a técnica de galvanoplastia, além de joias em aço e em prata 925. A composição das joias é 100% livre de níquel. Isso garante que a peça seja hipoalergênica a esse metal e não cause reações alérgicas.

História

A Rommanel nasceu em 1986 a partir de um sonho de seus fundadores, o sonho de transformar vidas fabricando a melhor joia folheada do mercado. Ao longo de uma trajetória repleta de união e parcerias sólidas, a empresa construiu uma história baseada em qualidade e respeito, gerando oportunidade a todas as pessoas que se relacionam com ela.

Atualmente, a empresa conta com mais de 3.500 modelos de joias, com 324 lojas espalhadas pelo Brasil e faz parte da vida de milhares de empreendedoras e empreendedores que revendem os produtos no Brasil, nos Estados Unidos e em mais de 15 países. Quer fazer parte desse time de sucesso? Entre em contato com a Rommanel pelo link do WhatsApp.