Colégio Sophos: mulheres fazem parte da história e construção da instituição

As mulheres são maioria na área da educação e isso comprova o quanto elas fazem a diferença na vida de toda a humanidade. É por meio das mãos e mentes femininas, que o futuro de milhões de estudantes vem sendo moldado diariamente. O Colégio Sophos entende a importância das mulheres para a construção da sociedade. Não é à toa que o surgimento da instituição também partiu de uma mulher.

A vontade de empreender em educação foi a principal razão para Eliana Segtowick, gestora pedagógica do Colégio Sophos, dar o primeiro passo para a criação da escola, trazendo um ensino inovador para a capital paraense. Ao lado de outros colegas que também atuavam como professores, o projeto saiu do papel e ganhou vida. "Minha vontade era fazer uma escola diferente e, graças a Deus, meu sonho foi realizado. Hoje estou feliz e atuante na escola que ajudei a construir", destaca a gestora.

Garantir espaços para as mulheres sempre foi uma prioridade para a instituição de ensino, como ressalta Eliana. "O Colégio Sophos bebe dessa fonte, vamos dizer assim, em todos os setores do Sistema Sophos de Ensino , sempre valorizando essas mulheres de verdade, cada vez mais preparadas e empoderadas para estarem exercendo a profissão da sua escolha em qualquer setor de funcionamento da escola", complementa a gestora.

Para Eliana, fazer parte da história da escola e ter a chance de fazer parte da construção da vida escolar de tantos alunos, ao longo de todos esses anos de existência do colégio, é motivo de orgulho e satisfação.

"O primeiro sentimento é de orgulho por ter construído uma história recheada de desafios, mas que também é compensadora e revigorante, por honrar o legado de tantas mulheres de valor que nunca desistiram do presente e do futuro e fizeram de suas causas uma luta de todas nós", enfatiza Eliana.

"As mulheres são capazes sim de exercerem cargos e funções para as quais se qualificaram, são

competentes e estão dispostas a enfrentar os desafios e conciliar suas multitarefas, seja no âmbito familiar quanto em ambientes de trabalho. Somos e estamos fortes neste tempo e assim seguiremos prosperando", ressalta.

Coragem na educação

Ser professor requer muito esforço, dedicação e, também, coragem. E isso pode ser visto em diversos profissionais que atuam no Colégio Sophos, incluindo Ruth Helena, que entrou na instituição em 2007, atuando como professora de língua portuguesa e redação.

Ao longo de seus 16 anos de história dentro da escola, a profissional já enfrentou diversos desafios e estradas para atuar no ambiente escolar. A professora, que atualmente é coordenadora da Educação Infantil na unidade do Colégio Sophos, localizada na Augusto Montenegro, já vivenciou experiências únicas, que apesar das dificuldades, mostraram a garra e a força tão presentes nas mulheres.

"Eu me sinto super feliz e honrada em fazer parte dessa trajetória. Ao longo desses anos, enfrentei com muita coragem e determinação levando toda a minha experiência e conhecimento em várias cidades do Pará, enfrentei a temida Transamazônica, onde atuei na Unidade Belo Monte e depois na Unidade Paragominas, tarefa nada fácil de se enfrentar quando se está longe da família e amigos, mas que mesmo assim nos sentimos felizes e realizadas profissionalmente", ressalta a coordenadora.

Os desafios no ambiente escolar se tornaram combustível para a construção de um trabalho exemplar e que faz tanta diferença na vida dos alunos que já passaram e ainda passam pelo Colégio Sophos.

"Há muitas razões, para nós mulheres, nos orgulharmos para estar atuando no ambiente escolar e isso se dá em razão das várias conquistas femininas ao longo dos anos. Essa tarefa não é fácil, realmente é muito

desafiadora, pois ao alcançar o engajamento dos alunos nos conteúdos de sala de aula, levando em consideração às particularidades em cada atividade que desenvolvemos, é um grande desafio", finaliza Ruth Helena.

Espaço igual para todas

Para uma escola funcionar, é fundamental a contribuição de trabalhadoras de diversas funções, como as que atuam na área de serviços gerais. Cada uma delas faz parte, de forma direta ou indireta, da formação de cada aluno que passa pela instituição de ensino. No Colégio Sophos isso não é diferente.

A escola sabe a importância de cada profissional que atua em suas unidades e garante valorização para todos e, principalmente, para aquelas que fazem parte da história do colégio.

Há 25 anos, a auxiliar de serviços gerais, Maria José Magno, faz parte da história do Colégio Sophos. Ao longo de todos esses anos, além de respeito e valorização, a profissional construiu laços com alunos e familiares.

“Como sou uma funcionária de longa data, acompanhei e acompanho a história do Colégio, então me sinto muito bem com os laços de afeto construídos ao longo desses 25 anos de respeito e consideração pelo meu trabalho. Durante todo esse tempo de trabalho, já testemunhei muitas vidas transformadas, especialmente das alunas e alunos", ressalta Maria.

Ao longo de mais de duas décadas de dedicação ao ambiente escolar, a profissional teve a chance de conviver com alguns alunos desde os seus primeiros passos na vida escolar, além de participar da conquista de centenas de estudantes que foram aprovados no vestibular.

"Acompanhei muitos desde pequeninos no Sophos JR até a comemoração do vestibular. É gratificante ver o quanto crescem e mais ainda porque faço parte desse processo", destaca.