Colégio Sophos destaca as vantagens do ensino bilíngue para crianças desde o ensino infantil

O ensino bilíngue vem ganhando cada vez mais espaço no Brasil e tem provocado um aumento significativo na importância do aprendizado de uma segunda língua para o futuro das crianças. Inserir os pequenos desde a educação infantil em uma nova língua é essencial para o desenvolvimento dos alunos. O Colégio Sophos destacou as principais vantagens dessa modalidade para o desenvolvimento das crianças.

O ensino bilíngue é um poderoso estímulo para o desenvolvimento cognitivo e memória das crianças, mas os benefícios do mesmo vão muito além. Alunos expostos a vários idiomas tendem a ser mais criativos e desenvolvem melhor as habilidades de resolução de problemas. Além disso, passam a ter uma visão de mundo mais estendida e ampliam as oportunidades para o mercado de trabalho.

Para que a aprendizagem tenha resultados positivos, é essencial que a escola adote recursos interativos e diversificados, como músicas, filmes, entre outros. Com isso, é importante buscar instituições de ensino que investem na qualidade do ensino, oferecendo um espaço adequado para o aprendizado das crianças.

O professor bilíngue do Colégio Sophos de Paragominas, Wilkson Sá, destaca a importância de uma segunda língua para crianças do ensino infantil, além de ressaltar os principais benefícios que o Colégio Sophos oferece aos alunos.

"Os alunos ficarão mais preparados para situações reais onde precisarão utilizar o inglês, já que a mesma é uma língua amplamente difundida pro mundo. Disponibilizamos de um espaço amplo e adequado para as aulas, bem como todo material extra para que as aulas sejam as mais dinâmicas possíveis", explica o docente.

A instituição trabalha com um espaço amplo e adequado para as aulas e com materiais didáticos que tornam as aulas mais dinâmicas (Reprodução/Colégio Sophos)

Além de pensar na infraestrutura oferecida pela escola, é importante conhecer a metodologia de ensino disponibilizada pela instituição. No Colégio Sophos, os professores trabalham com "diferentes abordagens de cidadania global que estimulam os alunos a pensar sobre questões globais e locais, com ênfase na consciência cultural, empatia e desenvolvimento de habilidades socioemocionais", complementa Wilkson.

Ferramenta diferenciada

O Colégio Sophos utiliza a PES English, uma solução educacional que desenvolve as habilidades necessárias para os alunos se tornarem bilíngues e terem mais oportunidades. A ferramenta torna o aprendizado mais fácil e leve para os alunos, tornando o processo mais imersivo da língua inglesa.

"As aulas são focadas em habilidades do futuro, como colaboração e trabalho em equipe, comunicação, pensamento criativo e autogestão", finaliza o professor.