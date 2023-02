Colégio Marista explica a importância da escola investir na formação dos professores

A qualificação profissional é fundamental em qualquer área. Quando o assunto é educação, a formação dos professores tem papel essencial no desempenho dos alunos. O Colégio Marista destacou a importância da escola investir na formação continuada de seus professores e de que forma isso ajuda no desenvolvimento dos estudantes.

Com as mudanças que ocorrem no dia a dia, manter-se atualizado é mais que necessário para os educadores. Escolas que investem no conhecimento de seus professores tendem a ter resultados mais positivos, sólidos e constantes. Afinal, a capacitação fortalece a experiência educacional do professor, oferece melhorias na metodologia de ensino dos docentes, aumenta a produtividade das equipes e amplica o processo de ensino-aprendizagem.

"A formação continuada é uma estratégia essencial para garantir a qualidade e a excelência dos processos educativos docentes. É uma forma de valorizá-los e de engajá-los em uma proposta de educação inovadora, que atende às exigências e necessidades das crianças e jovens da contemporaneidade", destaca a vice-diretora educacional do Colégio Marista, Aynara Gaia.

Diferencial do Colégio Marista

O Colégio Marista prioriza a capacitação de seus profissionais no ambiente escolar e tem investido em formações continuadas. Não é à toa que os professores da instituição são referência em um fazer pedagógico de excelência acadêmica, consolidando a formação de gerações há 120 anos na capital paraense.

A instituição realiza diversos cursos que debatem temas como inovação tecnológica, avaliação, estratégias de aprendizagem, juventude, o novo ensino médio, entre outros. Além disso, o Colégio Marista garante encontros semanais para estudo, análises de dados e planejamento por série e por área do conhecimento.

Além de toda a estrutura de formação continuada pela escola, a vice-diretora educacional do Colégio Marista destaca que todo educador da instituição "possui, na composição de sua carga horária, horas-aula destinadas exclusivamente para encontros semanais voltados para o estudo de inovações e concepções de ensino-aprendizagem, troca de experiências, planejamento por área e momentos de evangelização", complementa Aynara.

Benefícios da formação

Quando se investe em capacitação, se investe também em qualidade e melhorias para a escola como um tempo. Como já falamos, isso impacta diretamente na formação dos alunos da instituição, garantindo melhores resultados dos alunos.

"A formação continuada de educadores e colaboradores beneficia toda a comunidade educativa do colégio, pois garante o acompanhamento de novas tendencias na área da educação, personalizando o seu currículo e o processo de ensino, com excelência e qualidade, aos estudantes. Normalmente, os professores têm uma dinâmica de trabalho muito ativa e poder ofertar momentos de estudos e reflexões sistemáticas, com certeza, os auxilia a se manterem atentos às inovações de ensino, tornando-os mais seguros em sala e na mediação com o estudante", explica Aynara.

O Colégio Marista investe na capacitação de seus professores e tem colhido bons frutos dentro e fora de aula, garantindo aos alunos um ambiente cada vez mais acolhedor, dinâmico e com um ensino único e de qualidade.