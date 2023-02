Colégio Marista destaca a importância da escola para a formação de valores

Os valores morais, éticos, religiosos e empáticos têm uma grande importância para a formação dos seres humanos e mostra o quanto é importante respeitar os indivíduos de diferentes crenças, religiões e modos de vida. Esses valores são incentivados por diversos núcleos como a família e até mesmo a escola. Pensando nisso, o Colégio Marista destaca a importância de escolher escolas que priorizam a formação de valores.

Para garantir uma convivência harmoniosa em sociedade, é importante que as crianças sejam estimuladas desde cedo a desenvolverem valores éticos e morais. Nesse contexto, a escola tem um papel de significativa relevância, já que é um ambiente em que os alunos passam boa parte do seu dia.

Quando a escola trabalha valores éticos e morais desde cedo, maiores são as chances dos alunos se tornarem cidadãos responsáveis, éticos e tolerantes diante da diversidade cultural. Dessa forma, a criança cresce sendo um adulto mais respeitoso, empático e humano, com mais consciência sobre o mundo em que ele vive.

Preparação para o futuro

O Colégio Marista possui uma educação baseada em valores cristãos. Além disso, a instituição prioriza o diálogo com diversas áreas do conhecimento, a fim de preparar os estudantes para enfrentar os desafios da atualidade.

"Em nosso Colégio Marista Nossa Senhora de Nazaré a educação de excelência anda lado a lado com valores solidários. Unidos pela mesma missão, o desenvolvimento do estudante acontece de forma integral desde cedo, contemplando aspectos emocionais, intelectuais, espirituais e sociais", ressalta o assessor de missão do Colégio Marista, Irmão Julianderson Silva.

Apesar do papel da escola na formação de valores, é importante destacar que a família também tem responsabilidade nessa construção. O ideal é que as duas partes compartilhem dessa responsabilidade em uma parceria estreita, o que contribui diretamente no futuro desses alunos.

"O resultado de tudo isso são aprendizados para toda a vida e a formação de indivíduos protagonistas, éticos, conscientes, íntegros e preparados para liderar iniciativas que fazem a diferença na vida acadêmica e no mercado de trabalho. Tudo isso com a pedagogia materna de Maria de Nazaré, nossa maior educadora. Isso é ser Marista", finaliza.

Gostou de saber mais sobre a diferença que a formação de valores traz para a vida dos alunos? O Colégio Marista tem como um de seus pilares a evangelização de crianças e adolescentes e investe em uma educação baseada em valores éticos e morais que perduram ao longo da vida adulta.