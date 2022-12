Colégio La Salle explica a importância da educação bilíngue para o desenvolvimento das crianças

Aprender uma segunda língua não é mais considerado um diferencial. Na verdade, saber falar outra língua se tornou uma questão de necessidade, principalmente para quem almeja ter sucesso na carreira profissional, afinal, ela garante melhores oportunidades de estudo e trabalho. O Colégio La Salle Ananindeua sabe a importância da modalidade para o desenvolvimento dos pequeninos e explica os benefícios da mesma.

"Conhecer outra língua na infância que não seja a materna é uma excelente maneira de contribuir para o desenvolvimento social, linguístico e cognitivo levando os alunos a desenvolver habilidades dentro das quatro áreas escuta, escrita, leitura e fala", destaca a Coordenadora Pedagógica da Educação Infantil e Anos Iniciais do Colégio La Salle Ananindeua, Ana Leda.

Com uma metodologia diferenciada, o Colégio La Salle Ananindeua promove o aprendizado da Língua Inglesa de uma forma natural e real, levando o aluno a um processo de imersão lúdico e envolvente, o que torna o ensino ainda mais prazeroso para os pequeninos.

"O auxilío bilíngue oferecido no Colégio La Salle traz um auxílio que estimula o conhecimento de outra cultura, tornando a língua inglesa mais próxima da realidade do aluno, proporcionando uma experiência enriquecedora na aplicação prática da língua estrangeira", complementa a coordenadora.

Além disso, o programa bilíngue do Colégio La Salle tem como parceria a Cambridge University Press, uma editora britânica que fornece os materiais didáticos usados pelos alunos. Ela também disponibiliza recursos pedagógicos e capacitação aos professores da instituição de ensino, o que torna os alunos mais preparados para realizar as certificações internacionais oferecidas pela universidade.

"O colégio adota o programa bilíngue da Universidade de Cambriddge, com uma carga horária estendida que emprega metodologias modernas, com foco na aprendizagem do idioma, de forma lúdica e que proporciona um aprendizado de maneira natural e prazerosa para o aluno", ressalta Ana Leda.

O programa de educação bilíngue do Colégio La Salle Ananindeua traz a pedagogia e filosofia lassalista em sua essência, levando aos estudantes uma metodologia completamente diferenciada, onde os alunos desenvolvem habilidades linguísticas, sociais e culturais. No Colégio La Salle Ananindeua o seu filho conta com o melhor ensino bilíngue da região!