Colégio La Salle Ananindeua destaca o que mudou no Novo Ensino Médio e as vantagens do formato

O ano letivo está iniciando e uma das principais dúvidas para este ano é sobre o Novo Ensino Médio. Apesar de ser algo muito falado nos últimos anos, o tema ainda gera muitos questionamentos nos pais e em boa parte dos alunos. O Colégio La Salle Ananindeua entende a importância do assunto e vai te ajudar a entender melhor sobre a temática.

O primeiro passo é saber que o Novo Ensino Médio é um modelo de aprendizagem dividido em áreas do conhecimento, seguindo as diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), e tem como finalidade promover o protagonismo dos estudantes, aumentando a conexão entre os jovens e a escola.

Com o novo formato, parte da carga horária seguirá sendo comum a todos os estudantes, com os conteúdos tradicionais. Em contrapartida, ao menos 40% da carga horária serão dedicados aos Itinerários Formativos, que os alunos podem escolher de acordo com seus interesses e a disponibilidade da instituição.

Diferenciais do Colégio La Salle Ananindeua

O Colégio La Salle Ananindeua conta com uma equipe docente com larga experiência no Ensino Médio e no desenvolvimento de competências e habilidades voltadas para o ENEM e acesso às melhores universidades. A instituição se destaca na organização dos itinerários formativos, com plataforma e material autoral da Rede La Salle de educação.

Entre os principais diferenciais do colégio estão a interdependência da formação geral básica e dos itinerários formativos com destaque para o percurso avançado em EAD, contemplando a perspectiva da educação digital.

"O Colégio La Salle Ananindeua encontra-se preparado para tornar os seus alunos e alunas protagonistas na identificação de situações problemas da atualidade e construção teórica e prática de propostas de intervenções que capacitam qualitativamente o indivíduo enquanto cidadão na vida em sociedade", destaca o professor de História, Anderson Matos.

Desenvolvimento dos alunos

Com a implantação do percurso avançado em EAD, o Colégio La Salle Ananindeua passou a disponibilizar dez cursos para potencializar o processo de aprendizagem e favorecer o desenvolvimento de competências e habilidades para o projeto de vida e mundo do trabalho.

"A escola está ansiosa para colocar em prática os seus projetos pedagógicos que buscam ampliar os conhecimentos aprendidos pelos alunos e alunas no ambiente escolar. Sendo assim, um dos pilares possibilitados pelo Novo Ensino Médio é o desenvolvimento de uma educação interdisciplinar na qual as diferentes áreas do saber estejam conectadas com o cotidiano das realidades socioculturais do mundo contemporâneo", complementa o professor do Colégio La Salle Ananindeua.

Isso mostra o quanto a instituição tem se empenhado para garantir o melhor aos seus alunos, o que também inclui a educação digital. O Colégio La Salle Ananindeua investe em tecnologia, usando as ferramentas como complemento do trabalho realizado pelos professores em sala de aula, tornando as aulas mais interessantes e estimulantes, o que favorece o processo de autonomia dos estudantes na busca do conhecimento.

"A escola conta com uma ampla estrutura física com laboratórios, salas maker e google, auditórios e ginásio esportivo utilizados como espaços que potencializam a aprendizagem. Do ponto de vista tecnológico, a escola faz uso de plataformas online (Positivo e Bernoulli), disponibilizando materiais didático-pedagógicos e atividades extras buscando aprimorar os conhecimentos já trabalhados em sala", afirma Anderson.

O Colégio La Salle Ananindeua é referência no Novo Ensino Médio, mantendo os estudantes no centro da vida escolar, estimulando a autonomia e o protagonismo dos mesmos. Além disso, os alunos são incentivados a terem responsabilidade em relação a suas escolhas presentes e futuras.