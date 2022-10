Colégio La Salle Ananindeua aprova mais de 50% de alunos na Olimpíada de Conhecimento

Promover uma atividade extracurricular que contribui para o desenvolvimento global das crianças e dos adolescentes é uma das principais finalidades das Olimpíadas do Conhecimento. Esse tipo de competição é uma boa oportunidade para aprofundar os estudos nas mais diversas áreas, além de aprimorar competências e habilidades pessoais e acadêmicas.

A participação em competições científicas é uma prioridade para o Colégio La Salle Ananindeua. A instituição tem investido de forma intensiva na preparação dos alunos para as provas e atividades. Não é à toa que a instituição se tornou uma referência na preparação para as competições, alcançando a aprovação de 50% de aprovados na Olimpíadas de Conhecimento 2022.

Um dos principais desempenhos da instituição foi registrado na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA), onde o Colégio La Salle Ananindeua obteve 13 medalhas, sendo 7 de ouro, 4 medalhas de prata e 2 de bronze. Além disso, seis alunos da escola foram selecionados para a Seletiva Internacional de Astronomia. Na Olimpíada Brasileira de Geografia e Ciência da Terra (GeoBrasil 2022), a instituição ganhou 12 medalhas de bronze.

"A escola tem um papel fundamental na obtenção desses resultados: o de encorajar os alunos neste novo ciclo pós-pandemia, colocando-os em contato com conteúdos que ultrapassam a sala de aula, o desenvolvimento do raciocínio lógico, o pensamento abstrato, entre outras competências, e aprende a lidar com as frustrações presentes em todas as etapas da vida", destaca a diretora pedagógica do Colégio La Salle Ananindeua, Dulcineia Alves.



E não para por aí. O Colégio La Salle Ananindeua também recebeu uma medalha de Honra ao Mérito durante as competições da Olimpíada Brasileira de Biologia (OBB). Além disso, a instituição ainda participará da 2ª fase da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e Privadas (OBMEP), que ocorrerá no próximo sábado (8).



Núcleo Olímpico La Salle



Um dos diferenciais do Colégio La Salle Ananindeua é o Núcleo Olímpico La Salle, que tem a finalidade de preparar os alunos interessados em participar das Olimpíadas de Conhecimento. Durante as atividades, o aluno poderá escolher participar de acordo com o componente que mais se identifica. O projeto, que iniciou em janeiro deste ano, também visa estimular o estudo, o debate e a pesquisa científica, além de identificar talentos nas áreas, assim como promover a inclusão social através da difusão do conhecimento entre os jovens.

"É muito gratificante ver que o desempenho nas Olimpíadas de Conhecimento tem empoderado muito os nossos alunos, ampliando a visão de mundo, além de ser notório o avanço intelectual com resultado na postura investigativa", destaca Dulcineia.