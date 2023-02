Colégio Gentil se destaca em aprovações nos vestibulares mais concorridos do estado

Ser aprovado no vestibular, sem dúvidas, é o sonho de todo estudante. Para alcançar a tão sonhada vaga em uma universidade, é preciso muito esforço e dedicação. E um dos fatores que podem fazer toda a diferença na hora da aprovação é tirar uma boa nota na redação. O Colégio Gentil Bittencourt sabe o quanto um bom texto pode ser decisivo para conquistar uma vaga no ensino superior.

A instituição se destacou em aprovações nos vestibulares mais concorridos em todo o estado. Essa conquista é resultado de muito trabalho realizado pela equipe de professores de redação da escola. O professor de redação Antonio Neto, destaca o sentimento de realização ao ver o desempenho dos alunos na redação do Enem 2022.

"O sentimento é de dever cumprido. Afinal, acompanho esses alunos durante todo o Ensino Médio, fazendo um trabalho de conscientização sobre a importância do escrever não só para uma prova, mas como uma competência necessária para a vida em sociedade. Fico extremamente feliz por saber que o resultado foi fantástico não só na prova do Enem, como nos outros processos seletivos que eles prestaram", ressalta o docente do Colégio Gentil Bittencourt.

Conquista

A aluna do Colégio Gentil Bittencourt, Camila Costalat, realizou o sonho de ser aprovada no curso de enfermagem na UFPA. A conquista é fruto de muito estudo e dedicação, o que foi refletido diretamente no desempenho da jovem na redação, alcançando a média de 920 no exame. Para ela, a aprovação teve contribuição direta do ensino recebido na instituição.

Camila Costalat alcançou a nota 920 na redação do Enem e foi aprovada no curso de enfermagem na UFPA (Reprodução/Colégio Gentil)

"O Colégio Gentil foca muito em redação. Sempre entregava pelo menos uma ou duas redações por semana para o professor. E também eles possuem um cursinho para os alunos e o professor é espetacular, o que ajudou principalmente com a gramática. Sinto que todo o esforço que tive durante o ano valeu a pena, ir de 600 para o 920 é muito gratificante", declara Camila.

Quem também garantiu bons resultados com a nota da redação foi Ronaldo Neto. O aluno também atingiu a média de 920 pontos no Enem e se destacou nos vestibulares da UEPA e UFPA. Ronaldo foi aprovado no curso de Educação Física nas duas instituições de ensino superior.

Ronaldo Neto foi aprovado no curso de educação física na UEPA e na UFPA (Reprodução/Colégio Gentil Bittencourt)

O jovem estudante destaca o papel que o Colégio Gentil Bittencourt realizou para ajudar na concretização do sonho de passar em uma universidade. "O incentivo à prática e a dedicação me fizeram chegar a uma nota alta. Os professores do curso prime são diferenciados. Me sinto muito orgulhoso de mim mesmo", afirma Ronaldo.

Metodologia diferenciada

O Colégio Gentil Bittencourt utiliza uma metodologia de ensino baseada no sistema SAS, oferecendo um ensino de qualidade aos alunos, com práticas constantes das habilidades exigidas nos principais vestibulares.

"Nossa equipe de professores, com experiência e constante atualização, permite resultados significativos a cada ano. As aulas multidisciplinares permitem um entendimento amplo dos principais problemas sociais. No que se refere à redação, o atendimento individualizado, o que é possível devido ao número reduzido de alunos por turma. É o que faz a diferença", explica o professor Antonio.

Além disso, ao longo do ano, os alunos realizam seis simulados SAS e possuem um acompanhamento pedagógico individualizado a cada bimestre, o que contribui diretamente para o melhor desempenho no Enem. "Isso facilita o processo de escrita, traz confiança ao aluno e faz toda a diferença no momento da prova do Enem", complementa o professor do Colégio Gentil Bittencourt.