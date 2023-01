Colégio Gentil Bittencourt traz dicas para facilitar a readaptação à rotina escolar

As férias escolares estão chegando ao fim, e agora é hora de pensar no retorno às aulas. Retomar a rotina escolar nem sempre é uma tarefa fácil para as crianças, assim como para os pais. Muitos pequeninos vão iniciar a vida escolar neste ano, o que deixa os papais com o coração apertado e apreensivos, principalmente quando o choro aparece. Pensando nisso, o Colégio Gentil Bittencourt separou algumas dicas para tornar esse momento de volta às aulas mais tranquilo para toda a família. Confira!

O primeiro passo em todo esse processo de adaptação à vida escolar é entender que é possível tornar esse momento menos doloroso e traumático, tanto para as crianças quanto para os pais. Os responsáveis têm papel primordial para o êxito da readaptação. Um dica é ter conversas diárias com a criança, evidenciando os pontos positivos encontrados na escola, como o reencontro com os amigos, a professora, novos aprendizados, e muito mais.

Crie uma rotina

A gente sabe que durante as férias escolares as crianças acabam mudando a sua rotina, o que inclui as tarefas diárias e até mesmo o horário de dormir. Com a volta às atividades escolares, é importante manter uma hora certa para dormir e acordar, criando uma rotina com os pequeninos. Esse tipo de atitude traz uma série de benefícios para o crescimento das crianças, assim como para o processo de aprendizagem.

Organize os materiais

Uma forma de animar a garotada para o retorno às aulas é incluir os pequenos na compra e escolha dos materiais escolares. Incentive o seu filho a separar os objetos que ele irá usar na escola. Uma dica é envolvê-lo nos processos como identificação do material, seja ajudando a colar as etiquetas, escrevendo o nome dos materiais escolares, e por aí vai.

Prepare-se para a despedida

O retorno às aulas pode ser um momento bem delicado para muitas crianças. Como muitas acabam se aproximando ainda mais dos pais durante as férias, ter momentos de afastamento pode gerar algum tipo de medo ou insegurança nos pequenos. Na hora de deixar a criança na escola, os pais devem mostrar firmeza e segurança. A despedida deve ser feita de forma tranquila e carinhosa, deixando claro que voltará para buscar a criança. Em casos de choro, é importante usar estratégias de adaptação, como passar algum tempo junto do filho na escola.

O Colégio Gentil Bittencourt oferece aos alunos o que há de melhor em infraestrutura e aprendizagem, o que torna o ambiente escolar ainda mais agradável e aconchegante para os pequeninos, principalmente nesse momento de readaptação à rotina escolar.