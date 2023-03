Colégio Gentil Bittencourt promove espetáculo da Paixão de Cristo

A Semana Santa é um momento sagrado para os cristãos. Para celebrar o período e relembrar os últimos momentos da vida de Jesus, o Colégio gentil Bittencourt prepara o grande espetáculo "Paixão de Cristo: uma viagem na maior história de amor". A apresentação será realizada no dia 1º de abril, às 18h, no ginásio da escola.

O espetáculo, que contará com apresentação teatral, banda musical e dança, será realizado com a participação dos alunos, pais e colaboradores da instituição, que estão trabalhando diariamente para entregar o seu melhor durante as apresentações.

"Todos estão se dedicando e ensaiando para fazer um belo momento. "Será um momento de lembrar tudo aquilo que Jesus Cristo passou pela salvação de cada um de nós, por tudo aquilo que ele passou pelo outro. Tudo isso vem nos impulsionar a olhar o próximo, a olhar o outro", ressalta o músico, professor e integrante do Serviço de Orientação Religiosa do Colégio Gentil Bittencourt, Denilson Leite.

Doação de alimentos

Além de trazer um lindo espetáculo para o público, o evento tem a finalidade de prestar ajuda para os mais necessitados. Pensando nisso, a instituição vai arrecadar alimentos para ajudar a Creche Santa Isabel da Hungria, localizada no bairro do Guamá, em Belém.

Para assistir o evento, basta levar um pacote de mucilon (600g) ou dois quilos de arroz ou leite em pó. Todos os alimentos arrecadados durante a ação serão doados para a instituição de caridade.

"A expectativa é que os nossos alunos, nossos pais e nossos colaboradores possam olhar para essas pessoas. Quanto mais pessoas olhando para o próximo, bons resultados teremos. Toda doação será destinada para a Creche Santa Isabel da Hungria", finaliza o professor do Colégio Gentil Bittencourt.