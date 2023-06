Colégio Gentil Bittencourt promove ações que contribuem para o combate do bullying na escola

O bullying é uma prática antiga na sociedade, mas antes era tratado apenas como implicância ou "brincadeira" entre crianças e adolescentes. Com o passar dos anos, o tema passou a ser discutido com mais seriedade. Falar sobre o assunto é importante. A escola exerce um papel fundamental para ajudar quem passa por esse tipo de agressão. O Colégio Gentil Bittencourt promove diversas ações antibullying dentro do ambiente escolar, promovendo a paz e acolhendo os alunos de forma respeitosa.

Muitos são os prejuízos gerados pelo bullying nas escolas, principalmente quando as vítimas estão em período de formação da personalidade. Mas não basta agir após a violência, é essencial usar estratégias que previnam o bullying. Por isso, debater sobre o assunto no dia a dia escolar é importante para manter o ambiente seguro e acolhedor para todos.

"Falar sobre bullying no ambiente escolar é fundamental para promover a segurança, o bem-estar e o desenvolvimento saudável dos alunos, além de criar um ambiente escolar inclusivo e positivo", explica a coordenadora pedagógica do Colégio Gentil Bittencourt, Renata Cisneiros.

Ações para promover a paz

O combate ao bullying escolar deve ser uma prioridade das instituições de ensino. O Colégio Gentil Bittencourt entende a importância de realizar ações efetivas para combater práticas violentas na escola. Não é à toa que a instituição tem investido em atividades diárias para promover a paz no ambiente escolar, garantindo que os estudantes vivam em um espaço acolhedor e seguro .

"Incentivar um ambiente escolar baseado na paz, amor e respeito pelos colegas é fundamental para o bem-estar emocional, o sucesso acadêmico e a formação de cidadãos responsáveis. Isso cria uma cultura saudável e prepara os alunos para uma convivência harmoniosa na sociedade. O colégio trabalha a questão do bullying por meio de atividades lúdicas nas aulas de educação socioemocional e aulas regulares, assim como projetos pontuais bimestrais", ressalta a orientadora educacional do Colégio Gentil Bittencourt, Aline Carachesti.

Como resultado do trabalho realizado na instituição, a coordenadora pedagógica do Colégio Gentil Bittencourt destaca as transformações que um ambiente harmonioso geram nos alunos e em todos que atuam na escola. "Percebe-se mudanças significativamente positivas em casos que foram sinalizados pelos alunos, mas que acontecem paulatinamente e com constância", complementa Renata Cisneiros.