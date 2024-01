Colégio Gentil Bittencourt celebra 220 anos com nova marca comemorativa

2024 é um ano de festa para o Colégio Gentil Bittencourt. Neste ano, a instituição de ensino celebra 220 anos de história. Para comemorar o feito, o colégio vem preparando uma série de programações especiais, que serão realizadas ao longo de todo o ano, tornando as comemorações contínuas e constantes. Além disso, neste ano, a instituição apostou em uma nova marca, a fim de comemorar os seus mais de 200 anos de uma forma única e transformadora.

"Os preparativos para as celebrações dos 220 anos do Colégio Gentil Bittencourt estão a todo vapor. Desde o ano passado, começamos um processo de revitalização do emblemático Castelo Rosa. Essa revitalização não foi apenas estética, mas, também, funcional, com a criação de novos espaços pedagógicos projetados para enriquecer ainda mais a experiência educacional dos nossos alunos", destaca o diretor pedagógico do Colégio Gentil Bittencourt, Ival Rabêlo.

Ao longo de todo o ano, o Colégio Gentil Bittencourt vai realizar diversos eventos com todos que fizeram e fazem parte da história da instituição.

"Esses eventos são pensados para incluir toda a nossa comunidade gentiliana, desde os atuais estudantes e suas famílias até os valiosos ex-alunos, que são sempre uma parte essencial do legado do Colégio Gentil Bittencourt. Estamos felizes por compartilhar essa jornada com todos aqueles que contribuíram para a nossa rica história e continuam a fazer parte do nosso presente e futuro", ressalta Ival.

Nova identidade visual

O Colégio Gentil Bittencourt possui uma história rica e com o um legado profundo na capital paraense. Pensando nisso, a instituição comemora os seus 220 anos trazendo uma nova identidade visual cheia de simbolismo, que reflete tanto a tradição do colégio quanto a evolução contínua pela qual a instituição vem passando, ao longo dos últimos anos.

"A nova marca é uma representação visual do compromisso da Congregação das Filhas de Sant’Ana em honrar nossa herança, ao mesmo tempo que olhamos para o futuro. Ela simboliza a renovação e o crescimento, e está alinhada com nossa missão de educação e evangelização, de fornecer uma educação de qualidade e relevante para as novas gerações. Ao mesmo tempo, reconhecemos e valorizamos as contribuições de todos que passaram por nossa instituição ao longo de mais de dois séculos", explica o diretor pedagógico do Colégio Gentil Bittencourt.

A logo comemorativa também é uma forma de celebrar este marco histórico, reafirmando o compromisso da instituição de ensino em se adaptar aos novos tempos, sem perder a essência que torna o colégio único e diferenciado na cidade.

“Ela foi projetada para ser um símbolo de orgulho para toda a comunidade gentiliana e para servir como um lembrete da jornada que ainda temos pela frente”, complementa Ival.

Atividades diferenciadas

Para este ano especial, o Colégio Gentil Bittencourt vem preparando atividades educacionais inovadoras e experiências de aprendizagem enriquecedoras, que vão muito além do currículo tradicional. Durante o decorrer do ano letivo e comemorativo, os alunos, pais e professores vão participar de projetos e eventos que celebram a história da escola e, ao mesmo tempo, contribuem para o contínuo crescimento dos estudantes.

"O ano dos 220 anos será um convite para toda a comunidade escolar se unir em celebração, reflexão e espiritualidade reafirmando nosso compromisso com a excelência educacional. Estamos animados para ver como essa sinergia entre tradição e inovação vai continuar a moldar a trajetória do Colégio Gentil Bittencourt e fortalecer os laços que nos unem", finaliza o diretor pedagógico do Colégio Gentil Bittencourt.