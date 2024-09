Claudionor (PP) lidera com 46,04% das intenções de votos estimulados para prefeito em Capanema

Claudionor (PP) lidera as intenções de votos estimulados para prefeito na cidade de Capanema, com 46,04%, de acordo com recente pesquisa eleitoral divulgada no dia 13 de setembro de 2024. Com uma ampla vantagem, Claudionor desponta como favorito para a corrida pela prefeitura. O levantamento foi conduzido pela Exata Solutions e foi registrado no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PA) com o número PA-00809/2024.

A pesquisa revelou dados importantes sobre a opinião pública na cidade de Capanema dos candidatos ao cargo de gestor municipal. Com margem de erro de 3,11% para mais ou para menos, e um nível de confiança de 95%, a amostra contou com a participação de 973 entrevistados. A coleta dos dados ocorreu entre os dias 27 e 31 de agosto de 2024.

Na pesquisa estimulada, Claudionor Moreira (PP) lidera com 46,04% das intenções de voto. Já Alexandre Buchacra (MDB), aparece em segundo lugar com 26,31%. O candidato Zé Emídio (PL) ocupa o terceiro lugar com 9,25%. Os votos brancos, nulos e indecisos somam 18,4%.

Na questão espontânea, em que não se apresenta os nomes de candidatos, a pesquisa mostra Claudionor Moreira (PP) na frente, com 40,20% das intenções de voto. Alexandre Buchacra (MDB), vem com 22%, seguido do candidato Zé Emídio, com 7,60%. Os eleitores flutuantes somam 30,2%.