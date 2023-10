Círio de Nossa Senhora de Nazaré leva mais de nove mil pessoas para procissão em Canaã dos Carajás

O Círio de Nazaré vai além de uma devoção católica, é uma celebração cultural brasileira, e o estado do Pará é o local onde acontece uma das maiores celebrações católicas do mundo. Canaã dos Carajás celebrou seu momento de fé e devoção no último domingo, 29 de outubro. A 9ª edição do Círio de Nossa Senhora de Nazaré contou com mais de nove mil fiéis.

O evento começou com a missa campal, às 7h, na Praça da Bíblia, celebrada pelo Bispo da Diocese de Marabá, Dom Vital Corbellini, acompanhado do Padre Dalvan. O Bispo da Diocese de Marabá, Dom Vital Corbellini, exaltou esse momento de grande emoção para o município de Canaã dos Carajás.

“É sem dúvida um momento forte de alegria, de amor à Mãe, porque a Mãe nos leva até Jesus. Parabéns aqui ao Padre de Domingos, Diácono Denir e toda a equipe organizadora, as irmãs e a Pastoral da Comunicação que estão noticiando para milhares e milhares de pessoas, o 9º Círio. A Maria Mãe que partilha o milagre do amor, milagre do amor que é Jesus, então ela nos ensina, nos aponta para lá, o Círio é esse momento lindo de caminhada, de evangelização, de alegria nas ruas, não se explica o Círio, se vive. A multidão que está caminhando aqui com Nossa Senhora, porque ela nos aponta Jesus. Ela sempre nos leva a Jesus. Então é para lá que a gente vai se dirigindo”, destacou.

A prefeita de Canaã dos Carajás, Josemira Gadelha, esteve presente desde o início da celebração e conta que foi agraciada com uma cura.

“Eu precisava fazer uma cirurgia no meu ombro. Cheguei em Belém na época do Círio. Passei por uma consulta e fiz esse pedido para Nossa Senhora, que ela me conduzisse nessa cirurgia e que fosse feito o melhor. Simplesmente eu fui curada e não precisei fazer a cirurgia”, ressaltou. “Esse é um momento de muita espiritualidade, de muita fé, de muito agradecimento a Deus e a Nossa Senhora”, complementou.

Este ano, o Círio de Nossa Senhora de Nazaré foi declarado como patrimônio cultural e imaterial do município (Reprodução/Prefeitura de Canaã dos Carajás)

Transmissão simultânea

Um dia marcado por emoção, fé e amor, mas o também um grande marco para a comunicação de Canaã dos Carajás. O município realizou transmissão simultânea em todos os veículos de comunicação da cidade, dando oportunidade para que toda a população participasse desse momento, inclusive pessoas em outras cidades.

O evento foi vinculado no canal do YouTube da Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás, Tv Web Cidade, Tv e Rádio Correio, Rádio Shalon, RecordTv, RedeTv, pelos portais Canaã Tem de Tudo, Fala Sério e Gazeta Carajás, e contou com mais de 40 profissionais envolvidos.

A idealizadora do projeto, a assessora de comunicação da Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás, Sheila Faro, conta como toda essa parceria foi construída.

“O projeto surgiu como uma excelente oportunidade, não somente para falarmos de união, mas como uma maneira de unirmos, de fato, em torno de um ideal de fé. Eu sempre pensei em construir, realizar um projeto que juntasse portais, TVs, rádios. E essa foi a chance de mostrarmos o trabalho que já vem sendo executado pela imprensa local, valorizar essas profissões e, ao mesmo tempo, fazer valer essa missão social do jornalista, sendo a de garantir à sociedade o acesso à informação”, explicou a assessora.

Sheila Faro destacou o papel de todos que estiveram envolvidos no projeto. “Agradeço e parabenizo todos os que abraçaram esse projeto. Esse é o início de uma grande parceria para o fortalecimento da comunicação na região. Porque, afinal de contas, tem algo mais forte do que sermos unidos pela fé? Tenho certeza que não”, ressalta a jornalista.

Marco histórico

O Círio de Nossa Senhora de Nazaré em Canaã dos Carajás foi marcado por um momento histórico. Este ano, o Círio foi declarado como patrimônio cultural e imaterial do município, por meio da Lei n.º 1.071, sancionada em 04 de julho de 2023.

Para que esse grande momento acontecesse, toda a organização da 9ª edição do Círio da cidade começou com a apresentação no dia 30 de maio e, desde então, tudo foi planejado para a celebração do último domingo, 29 de outubro.