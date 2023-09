Círio AP 2023 será celebrado nesta sexta, 22

União, fé e homenagens à Nossa Senhora de Nazaré. É nesse clima de confraternização que a Assembléia Paraense realiza nesta sexta-feira, 22, o Círio AP 2023. É quando sócias e sócios do clube se reúnem na sede campestre para celebrar a padroeira do Pará.

O evento já se tornou tradição no calendário da AP, sendo um dos mais relevantes do clube. É organizado e realizado com extremo primor, para que os associados vivam momentos de emoção e louvor, características da festa maior do povo paraense, que é o Círio de Nazaré.

A programação do evento iniciará às 19 horas, com a chegada da imagem peregrina à sede campestre. Nesse momento, inicia-se a procissão a partir do Pórtico da João Paulo II. Durante o percurso, a Virgem de Nazaré receberá diversas homenagens.

A primeira será no próprio Pórtico, com a apresentação da Banda de Música do Corpo de Bombeiros; depois, em frente ao Restaurante Toc Toc, com participação dos artistas Thais Carneiro (violonista), Geovana Pena (cantora) e Filipe Pena (violão).

Imagem peregrina receberá diversas homenagens dos fiéis, na sede do clube (Reprodução/AP)

A 3ª homenagem será em frente ao Restaurante Central, onde se apresentará o Coral Infantil da Paróquia de Nazaré.

Em seguida, haverá Missa no Salão de Festas, celebrada pelo Pe. Cavalcante, com participação do Coral AP e do cantor Romano Pereira. Logo após, no palco do Deck 360°, terá show de Lucinha Bastos e banda.

Para o evento, a AP lançou sua tradicional camisa, com arte assinada pela ilustradora Aline Folha. Pode ser adquirida na Lojinha do Círio, localizada no Café Bistrô (sede campestre). A loja também comercializa outros produtos alusivos ao Círio AP 2023, como prato, caneca, bowl e jogo americano.

E como a AP é apoiadora oficial do Círio de Nazaré, todas as peças do Círio AP 2023 estampam o selo da grande festa religiosa. Para facilitar as compras dos associados, a lojinha disponibiliza o autoatendimento. O local fica aberto de terça a sexta, das 16h às 22h, e aos sábados e domingos, das 11h às 17h.

Programação do Círio AP 2023:

- 1ª homenagem, no Pórtico: Banda de Música do Corpo de Bombeiros;

- 2ª homenagem, em frente ao Restaurante Toc Toc: Thais Carneiro (violonista), Geovana Pena (cantora) e Filipe Pena (violão);

- 3ª homenagem, em frente ao Restaurante Central: Coral Infantil da Paróquia de Nazaré;

- Missa no Salão de Festas: celebração do Pe. Cavalcante, com participação do Coral AP e de Romano Pereira;

- Palco do Deck 360°: Lucinha Bastos (Banda)