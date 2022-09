Círio 2022: procissões reavivam a tradição nas ruas de Belém

O Círio de Nossa Senhora de Nazaré retorna ao formato tradicional, que ficou suspenso por dois anos devido à covid-19. Nas procissões oficiais que fazem parte da festividade, bem como nas programações que ocorrem ao longo de toda a quadra nazarena, a expectativa é reunir um público ainda maior de antes da pandemia.

“Os órgãos de segurança e a própria Igreja acreditam que teremos um crescimento de ao menos 20% no volume de fiéis acompanhando as procissões, principalmente nas duas maiores, a Trasladação e o Círio”, diz Antônio Salame, diretor-coordenador do Círio 2022. “Nossa expectativa é um evento de muita paz, oração e tranquilidade”, comenta.

De volta às ruas, as romarias vão seguir às recomendações de saúde dos órgãos competentes, para garantir a segurança dos fiéis diante do cenário de covid e, também, da varíola dos macacos (monkeypox). A principal orientação, segundo o coordenador, é que caso o devoto apresente algum sintoma, como febre, dores no corpo, lesões na pele (no caso da varíola), fique em casa.

“O momento pandêmico que vivemos aqui no Brasil é de queda e esperamos que até outubro continue nesse ritmo”, diz Salame.“Se quiser pode acompanhar de máscara, ir mais afastado da multidão, cada pessoa vai fazer seu momento de entrega à Nossa Senhora da forma que convier. Só pedimos que se o devoto estiver com algum sintoma, não vá participar da procissão, se reserve em casa”, orienta.

Neste ano serão 13 romarias, além das demais programações que ocorrem durante a quadra nazarena. Dentre as procissões, novidades como o Traslado dos Carros de Promessas, que ocorrerá no dia 5 de outubro, com saída da Basílica Santuário e chegada ao galpão da CDP. Já as duas maiores, Trasladação e Círio, serão realizadas, respectivamente, nos dias 8 e 9. “Nós queremos trazer de volta o tradicional”, enfatiza Antônio Salame. “Aquilo que o povo estava acostumado a realizar. A procissão orante, a caminhada, levar a berlinda de volta às ruas, com Nossa Senhora de Nazaré percorrendo os trajetos.”

“A corda que é um anseio da população. Vamos fazer procissões de muita paz, oração, união em Deus, e de muita vivência fraterna entre os povos”, completa o coordenador. As procissões e eventos da festividade poderão ainda ser acompanhados pelos canais de comunicação da Igreja Católica e pelos canais digitais. Também já estão sendo realizados, há cerca de três meses, podcasts com a programação das atividades e preparações para o Círio 2022. O conteúdo pode ser encontrado no site oficial www.ciriodenazare.com.br.

“Desejamos a todo povo paraense e a todos os turistas e romeiros que aqui vierem participar da festividade do Círio 2022, um evento abençoa - do”, expressa Antônio Salame. “De enlace familiar, de convivência fraterna, de muito agradecimento, conversão, e, principalmente, que Nossa Senhora consiga percorrer o coração de cada um, nos mostrando suas virtudes e o caminho que leva a seu filho Jesus”, deseja.