Cidade Limpa: Dicas de cuidados com os resíduos durante o verão

As altas temperaturas são um convite para curtir as praias, os igarapés e as piscinas e o consumo de alimentos e bebidas aumenta nesses locais durante o verão. Os cuidados com o descarte dos resíduos produzidos pelos materiais utilizados devem ser redobrados para evitar a poluição. Separamos algumas dicas para curtir com conscientização ambiental.

A primeira dica é cuidar do seu próprio resíduo. Esta sugestão pode parecer simples e até mesmo óbvia, mas é indispensável. Nos passeios à praia, separe uma sacola ou recipiente exclusivamente para os resíduos produzidos durante o dia.

As embalagens de biscoitos, picolés, copos plásticos, garrafas de bebidas, restos de alimentos e outros resíduos devem ser armazenados no local que você escolheu. Em seguida devem ser levados para o descarte adequado, que pode ser uma lixeira mais próxima ou a lixeira da sua casa.

Outra sugestão é optar por materiais recicláveis. Se você possui o hábito de fazer compras antes de viajar, a opção é buscar por produtos que tenham embalagens recicláveis, esta também é uma forma de ajudar na preservação ambiental.

Já durante o consumo nas praias, a dica é escolher por embalagens mais sustentáveis durante as compras de comida e bebida.

Atualmente algumas praias e balneários já contam com as lixeiras de materiais recicláveis. Caso uma dessas esteja ao seu alcance, descarte os resíduos em seus locais indicados. Outra opção é levar duas sacolas ou recipientes e realizar a coleta e separação e ao final do dia despejar nos locais adequados.

O verão exige uma maior quantidade de ingestão de água, por isso a hidratação é fundamental neste período do ano. Os adultos e as crianças devem consumir bastante líquidos e a dica para a reciclagem é a o reaproveitamento da garrafa.

Antes de sair de casa, escolha uma garrafa e vá reabastecendo ao longo do dia. A iniciativa contribui para a redução da produção de resíduos como as garrafas plásticas.

A preocupação e preservação ambiental é uma missão coletiva, por isso a sugestão é levar uma sacola durante as caminhadas na praia e coletar os resíduos pelo chão.

As viagens com crianças também são oportunidades de conscientização e de ensino da educação ambiental.

