Cidade Limpa: Como gerenciar os resíduos de zonas portuárias?

A movimentação nas zonas portuárias e o fluxo de carga e descarga de materiais nesses locais produzem alguns tipos de resíduos que podem apresentar riscos à saúde pública e ao meio ambiente, por exemplo, resíduos tóxicos, corrosivos, reativos e inflamáveis e devem ser gerenciados de modo correto.

Além da movimentação de mercadorias, os portos também recebem pessoas que podem trazer vírus ou bactérias causadoras de doenças, por isso a fiscalização dos órgãos responsáveis e a atuação do setor de limpeza do local ajudam no processo de gerenciamento de resíduos.

A incineração é o tratamento térmico do resíduo por meio da combustão na presença de oxigênio. No processo, os detritos são reduzidos a cinzas, representando em torno de 5 a 15% do peso inicial e é responsável pela destruição dos agentes patogênicos e dos diversos compostos químicos tóxicos. Geralmente é o processo mais indicado para cuidar dos materiais descartados nos espaços portuários. A técnica também é empregada nos resíduos dos espaços de saúde.

O tratamento também oferece vários benefícios, entre eles, a redução considerável do volume de descarte; a diminuição do impacto ambiental; a destoxificação, que consiste na destruição de bactérias, vírus e compostos orgânicos (ex: tetracloreto de carbono e óleo ascarel) e a recuperação de energia.

A reciclagem vem se tornando uma alternativa para reduzir o volume de resíduos produzidos nas zonas portuárias e também para diminuir os custos com os materiais. Os principais resíduos recicláveis nos portos são os mais convencionais: a madeira, o papel e os resíduos ferrosos.

