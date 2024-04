Cidade Limpa Ambiental destaca as principais informações sobre efluentes líquidos

Os efluentes líquidos são resíduos líquidos resultantes de atividades humanas, que são descartados ou liberados no meio ambiente como resultado de processos industriais, comerciais, agrícolas ou domésticos. Pensando na conservação do meio ambiente, a Cidade Limpa Ambiental realiza a prestação de serviço de coleta e tratamento de efluentes, com a utilização de equipamentos e profissionais altamente capacitados.

A supervisora de meio ambiente, Maria Ogorodnik, que atua na Cidade Limpa Ambiental, explica que quando os efluentes líquidos não recebem o tratamento adequado, podem contaminar corpos d'água, causar a morte de organismos aquáticos, comprometer a qualidade da água para consumo humano e afetar negativamente ecossistemas aquáticos e terrestres.

“O tratamento adequado dos efluentes líquidos é essencial para minimizar os impactos ambientais negativos e promover uma gestão mais eficiente dos recursos hídricos”, afirma.

Tratamento

O tratamento dos efluentes líquidos é um processo complexo, que visa remover poluentes e contaminantes dos líquidos descartados, tornando-os adequados para descarte seguro ou reutilização.

Visto isso, existem várias etapas comuns no tratamento, que podem variar dependendo da composição e das características específicas dos efluentes, bem como dos regulamentos locais, conforme destaca Maria Ogorodnik.

“É importante ressaltar que o tratamento de efluentes líquidos pode ser altamente especializado e exigir equipamentos e conhecimentos técnicos específicos. Além disso, os métodos de tratamento podem variar dependendo das características do efluente e dos requisitos de descarte ou reutilização”, pontua a supervisora de meio ambiente.

É válido destacar que os efluentes líquidos podem conter uma variedade de elementos, incluindo: matéria orgânica; produtos químicos; metais pesados; nutrientes e microrganismos patogênicos. Já os efluentes líquidos industriais, podem incluir águas residuais de processos de fabricação, como produção de alimentos, química, papel e celulose, metalurgia, têxteis, entre outros. Além disso, existem os efluentes líquidos domésticos, gerados principalmente a partir de atividades diárias em residências, como lavagem de roupas, banho, limpeza e descarga de banheiros.

A Cidade Limpa Ambiental possui veículos combinados com basculamento do tanque e bombas de hidrojato e alto-vácuo que realizam a limpeza, coleta e transporte dos efluentes. Além de contar com tecnologias de tratamento ambientalmente adequado para esses resíduos. Para saber mais sobre os serviços realizados pela empresa, clique aqui.