Cidade Junina chega à 2ª semana com Concurso e presença de quadrilhas de todo o Estado

O Festival Canaã Cidade Junina chega à 2ª semana de evento com apresentações de quadrilhas de todo o Estado, no Concurso Intermunicipal de Quadrilhas, que se encerra neste domingo (23), no espaço de eventos de Canaã dos Carajás.

Nesta sexta-feira e no sábado (21 e 22), se apresentam grupos juninos das cidades de Canaã, Marabá, Tucumã e Parauapebas. A noite do sábado será encerrada com o show nacional da banda Furacão do Forró. Já no domingo (23), estão previstas apresentações de quadrilhas juninas de Jacundá, Parauapebas, Tracuateua e Redenção, além do anúncio das campeãs.

VEJA MAIS

O evento segue até o próximo fim de semana, quando vai contar com um Concurso Nacional de Quadrilhas, e encerramento com show do cantor Alanzim Coreano. O Cidade Junina está em sua 3ª edição e vem se firmando como um dos principais festejos do Estado.

Além das apresentações de quadrilhas e shows, o evento conta com uma praça de alimentação recheada de comidas típicas, apresentações culturais locais, além de parque e circo para as crianças, se tornando excelente opção de lazer.