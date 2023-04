Churrasco: Preço Baixo possui os melhores produtos

Um bom corte de carne e acompanhamentos preparados com produtos de qualidade são alguns dos segredos para preparar um churrasco caprichado. Com o objetivo de promover a melhor experiência para os churrasqueiros de plantão, o supermercado Preço Baixo realiza a Semana do Churrasco, de 22 a 28 de abril, em todas as unidades.

Arroz, feijão ou baião de dois, farofa, vinagrete, pão de alho, salada de batatas e queijo coalho são alguns dos inúmeros acompanhamentos do churrascão e o Preço Baixo conta com os melhores itens para ajudar no preparo.

A seção de hortifruti oferece verduras e legumes frescos e novos para fazer o vinagrete. Farinhas especiais e farofas com sabores regionais, como castanha, podem ser encontradas no supermercado assim como uma variedade de temperos para deixar a carne no ponto preferido.

Além dos itens para fazer os acompanhamentos, talheres, carvão e outros produtos que fazem parte da organização da refeição estão em oferta na Semana do Churrasco. Todas as lojas do supermercado Preço Baixo fazem parte da programação até o dia 28 deste mês.

As bebidas completam a reunião. Cervejas, destilados e até os vinhos são opções para acompanhar o churrasco e estão disponíveis em vários tipos de marca na adega do Preço Baixo. As bebidas não alcoólicas também podem ser adquiridas no supermercado, como refrigerantes, água e sucos.