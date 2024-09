Chocolat Amazônia e Flor Pará reúnem em Belém estrelas do chocolate e das flores

Após o enorme sucesso das edições de Altamira e Ilhéus, que atraíram mais de 220 mil pessoas, o Chocolat Festival chega a Belém. De 26 a 29 de setembro, no Hangar Centro de Convenções, a cidade vai receber o Chocolat Amazônia e Flor Pará. O maior evento de cacau e chocolate da América Latina, em sua 39ª edição, reúne atrações para todos os gostos: degustação, Kids Cooking, cozinha show, palestras, música e workshops, entre outras atrações. A entrada é gratuita.

“Belém é um lugar especial na história do Chocolat Festival. O Pará é um dos maiores produtores de cacau do Brasil e tem aumentado muito sua produção. O festival será incrível”, afirma Marco Lessa, CEO do Grupo M21 e idealizador do Chocolat Festival.

Os chefs são parte fundamental do evento e, entre os confirmados estão estrelas internacionais, como Mariana Corbetta (Argentina) e Laurent Rezett (Bélgica), além das estrelas nacionais, com foco na gastronomia paraense como André Cabral, Bebel Sweet, Fabio Sicilia Cristina Franco, Nalva Avertano, Leo Modesto, Daniela Martins e Claudio Gibson. As esculturas de chocolate estarão com Léo Vilela e Tati Bennazzi. O evento ainda terá degustação de algumas das melhores marcas de origem do país, chocolates premiados internacionalmente e concursos de melhor amêndoa e chocolate.

Em Belém, haverá um Fórum do Cacau e o Chocoday, com palestras com alguns dos maiores especialistas do mundo na área, como a holandesa Maria Jimenez e o espanhol Juan Kankel, entre diversos outros grandes nomes. Em pauta, estarão temas interessantes como "Perspectivas e desafios da produção do cacau de qualidade no Brasil", "Muito além do chocolate, coprodutos do cacau", "Design de experiência turística, cacau e o chocolate: rumo à sustentabilidade na COP 30" e “As experiências internacionais e os chocolates do Pará pelo mundo”, entre outros.

O festival tem absolutamente tudo sobre o tema principal, como uma exposição sobre a história do chocolate e o túnel sensorial “cabruca”, simulando uma plantação de cacau. E os pequenos não foram esquecidos. O evento tem uma programação totalmente voltada para as crianças cozinharem e aprenderem um pouco sobre cacau e chocolate com a Tia Pri. Além de chocolate, as crianças podem aprender com aulas de jardinagem no flor kids sobre a importância da nossa flora e biodiversidade, a cuidar das plantinhas e criar lindos arranjos florais.

No Flor Pará 2024, o público poderá participar de oficinas incríveis de arranjos florais com especialistas que vão ensinar tudo sobre o tema, seja para profissionais ou amadores.

O Chocolat Amazônia e Flor Pará abre as suas portas no dia 26, às 19h. Nos três dias seguintes, o evento decorre das 14h às 22h com direito a muita música e manifestações artísticas.

O Chocolat Amazônia e Flor Pará é uma realização do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap). Conta com o financiamento do Fundo de Apoio à Cacauicultura do Estado do Pará (Funcacau), coordenado pela Sedap, tendo como parceiros a Adepará, Secretaria da Agricultura Familiar (SEAF) e Ceplac, sendo patrocinado pela FAEPA, SENAR Pará e SEBRAE Nacional.

Sobre Marco Lessa

Empreendedor, empresário e sonhador, Marco Lessa nasceu em Guanambi, no sertão da Bahia e encontrou o seu propósito em Ilhéus. A memória do aroma de chocolate vindo das moageiras de cacau; ter produzido a novela “Renascer”, da TV Globo; conhecer a realidade dos produtores locais e acreditar no potencial de desenvolvimento econômico e social do Sul da Bahia, moldaram o seu coração em forma de cacau e despertaram o desejo de ajudar a transformar a sociedade.

Marco construiu e consolidou a sua carreira de publicitário, promotor de eventos e incentivador do turismo em Ilhéus, quando decidiu criar uma plataforma para resgatar a força histórica da mais importante região produtora de cacau do Brasil. Foi assim que em 2009 surgiu o Chocolat Festival, que se transformou no maior e mais relevante evento de chocolate e cacau do país e que também chegou a França e Portugal. Hoje, ele é CEO do Grupo M21, uma organização privada brasileira multiplataforma que atua nos mercados de eventos e comunicação.

Serviço:

Chocolat Amazônia e Flor Pará

Datas e horários: 26 de setembro, das 19h às 22h, e de 27 a 29 de julho, das 14h às 22h;

Local: Hangar Centro de Convenções;

Entrada: gratuita.