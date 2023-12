Cestas de final de ano: Preço Baixo traz opções saborosas para celebrar o Réveillon

Se tem uma coisa que todo mundo ama nas festas de final de ano é presentear e ser presenteado. Mas uma dúvida muito comum nessa época está relacionada a escolha dos presentes. Pensando nisso, o Supermercado Preço Baixo inovou na hora de garantir o presente de um amigo ou familiar com cestas repletas de gostosuras e delícias.

As cestas com guloseimas são excelentes para tornar os momentos em família ou com amigos ainda mais especiais durante as festas de final de ano. Com o réveillon na porta, elas se tornam grandes aliadas para quem deseja presentear um familiar ou amigo ao longo desse período, já que são práticas e muito saborosas, trazendo itens que são a cara dessa época, o que torna o presente ainda mais especial.

Para atender a todos os públicos e gostos, o Supermercado Preço Baixo conta com duas opções incríveis de cestas para presente: a Cesta Gold Especial e a Cesta Premium.

Cesta Gold Especial

Uma boa opção para presentear alguém neste fim de ano é a Cesta Gold Especial. Com 24 itens, ela é composta por espumante, panetone, doces deliciosos, granola integral e muitos outros itens que vão deixar as confraternizações e festas ainda mais saborosas.

Cesta Premium

Para quem prefere opções menores, mas que não deixam nada a desejar, a Cesta Premium pode ser uma boa pedida. A cesta é composta com 20 itens, entre espumante, panetone, geleias, queijos e muito mais.

Gostou das dicas de presentes? As cestas especiais de final de ano podem ser encontradas nas unidades do Supermercado Preço Baixo da BR, Senador Lemos, Cidade Nova, Augusto Montenegro e Una. Aproveite para já garantir a sua cesta!