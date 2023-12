Centro Universitário Fibra promove a Saúde Única por meio da interdisciplinaridade

No Centro Universitário Fibra a interdisciplinaridade é uma estratégia que orienta a formação dos profissionais de saúde que passam pela instituição. Os cursos se complementam, convergindo para uma visão abrangente de saúde única, na qual a preservação do meio ambiente, a saúde humana e a saúde animal são objetivos comuns. A Fibra se destaca para além do ensino tradicional, oferecendo não apenas conhecimento especializado aos alunos, mas também uma graduação que promove a integração dessas diferentes áreas.

Tratamento integrado de ISTs e o papel da odontologia

A odontologia desempenha um papel fundamental no tratamento de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), e isso demonstra a importância de uma abordagem multidisciplinar na formação dos profissionais da saúde, trazendo até os estudantes questões de saúde pública que impactam a qualidade de vida do indivíduo.

O curso de Odontologia da Fibra aborda prevenção, semiologia e diagnóstico de vários tipos de patologias e suas manifestações, dentre elas as ISTs. Por isso, desde os primeiros semestres do curso os alunos são ensinados sobre a importância de seguir as normas de biossegurança.

Outro diferencial está no atendimento oferecido a pessoas LGBTQIAP+, profissionais do sexo, usuários de drogas e pessoas em situação de rua, público-alvo do laboratório e, consequentemente, dos projetos de extensão.

Este grupo, por vezes negligenciado em centros de atendimento, tem acesso a testes rápidos de HIV, HTLV, sífilis, gonorreia e hepatites B e C, realizados por voluntários cadastrados durante as ações. E, quando necessário, a equipe do curso de Biomedicina fornece encaminhamentos para consultas e exames nas Unidades Básicas de Saúde.

Os pacientes também são avaliados por alunos de Odontologia, sempre sob supervisão dos professores, e em seguida encaminhados à clínica-escola, onde são realizados os tratamentos necessários. Dentre os serviços oferecidos estão tratamentos periodontais, tratamento endodôntico, cirurgias de extração indicadas, tratamentos restauradores/ reabilitadores, além de laserterapia.

Ensino na prática: alunos participam de campanhas de vacinação em Belém

A Fibra se destaca como uma instituição ativa na promoção da saúde pública, desempenhando um papel importante nas campanhas de vacinação do município. Os estudantes do curso de enfermagem, sob a orientação de uma equipe docente dedicada, unem esforços para contribuir nprocesso de imunização, assumindo responsabilidades em diversas fases das campanhas. Desde a organização, até o suporte direto aos profissionais de saúde, a Fibra não apenas proporciona educa - ção, ela prepara seus estudantes para se tornarem agentes de mudança na pro - moção da saúde pública.

“Ao implementarmos uma metodologia onde o aluno é protagonista do seu aprendizado, estamos colocando-o frente à realidade do mercado de trabalho. Desde os primeiros semestres, o aluno vivencia a prática, o que lhe confere competência e habilidade para sua área de formação”, destaca a professora Cinthia Brígida, coordenadora do curso de enfermagem, ao comentar sobre a participação dos alunos nas campanhas de vacinação.

A atuação da fisioterapia contra sequelas da covid-19

A pandemia de covid-19 deixou marcas profundas na mente e no corpo daqueles que enfrentaram a doença. Embora a recuperação emocional tenha sido o foco da discussão pós-pandemia, é necessário encontrar soluções para as sequelas físicas. Pessoas que tiveram casos graves da doença podem desenvolver a chamada “covid longa”, com sequelas relacionadas a limitações musculoesqueléticas, redução da capacidade cardiorrespiratória, alterações nos sistemas gastrointestinal, nervoso central e cardiovascular e também o comprometimento cognitivo.

“Considerando as sequelas que a covid-19 pode provocar nos indivíduos é necessário um acompanhamento por uma equipe de saúde multiprofissional”, aponta a professora Susanne Brito, coordenadora do curso de fisioterapia da Fibra. “A fisioterapia pode atuar promovendo alívio de sintomas, tratando e prevenindo complicações respiratórias, cardiovasculares, musculoesqueléticas e neurológicas, proporcionando o restabelecimento da qualidade de vida por meio da melhoria da funcionalidade e participação laboral e social”, explica ela.

A Fibra mantém o projeto de extensão “Atuação da fisioterapia em indivíduos com sequelas da Covid-19”, que oferece atendimento a pacientes com sintomas da covid longa. Esses atendimentos ocorrem duas vezes por semana, sob a supervisão de um docente, junto com os acadêmicos. Além do atendimento presencial, os alunos também fornecem orientações de exercícios para que os pacientes possam realizar em casa.

Como as ciências agrárias integram a saúde pública

No curso de Medicina Veterinária da Fibra é implementada uma visão completa, seguindo as diretrizes curriculares previstas pelo MEC. Esta abordagem não se limita ao tratamento de animais, também se compromete com a garantia da qualidade dos alimentos, com o respeito ao meio ambiente e com a responsabilidade pela segurança alimentar da população.

A busca pela qualidade dos alimentos é um dos objetivos do curso. Os estudantes são capacitados a compreender todas as etapas da produção, garantindo que a comida que chega à mesa dos consumidores atenda aos mais elevados padrões de segurança.

Outro pilar da graduação é a preservação ambiental. Os alunos exploram práticas agrícolas sustentáveis, aprendem a minimizar o impacto da produção de alimentos e desenvolvem estratégias para promover a biodiversidade, garantindo que os futuros profissionais respeitem e contribuam para a proteção da natureza.

Os estudantes são orientados a identificar e prevenir riscos à saúde humana relacionados ao consumo de alimentos. Isso inclui uma compreensão profunda das zoonoses, a implementação de boas práticas agrícolas e a gestão adequada dos resíduos.

“O papel da medicina veterinária vai além da melhoria da saúde física dos animais. Envolve a segurança alimentar de toda a humanidade e o desenvolvimento e sustentabilidade do meio ambiente”, declarou o professor Paulo Galdino, coordenador do curso de Medicina Veterinária da Fibra.

Paulo Roberto Galdino de Lima - Coordenador do curso de Medicina Veterinária da Fibra

Paulo Roberto Galdino de Lima é o coordenador do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário Fibra. Com 50 anos de atuação no mercado, tem especialidade em Saúde Pública, Medicina Animal, Produção Animal, Farmacologia e Microbiologia Clínica. Ele explica que o objetivo do curso é formar profissionais generalistas, humanistas, críticos, reflexivos e capacitados técnica e cientificamente para intervirem nas áreas de competência.

“O nosso curso tem se destacado pela forma pre - sencial e participação de professores renomados. São duas turmas com 35 alunos cada. O curso tem 2 anos de existência. E a inteligência artificial está presente por citação em artigos e periódicos científicos. Dentre os nossos desafios, acompanhamos e seguimos todas as orientações do MEC, tanto na elaboração de conteúdo didático do curso, como por Normas e Resoluções Técnicas”, especifica.

A atuação do médico veterinário vai muito além do seu trabalho em clínicas e consultórios destina - dos aos animais de companhia. Ele atua em atividades ligadas à produção dos alimentos de origem animal que chegam à mesa do consumidor; tem papel fundamental na agropecuária brasileira (agronegócio); pode trabalhar como consultor, responsável técnico, docente e perito criminal, judicial e administrativo; exerce atividades em laboratórios para análise da água e domissanitários (saneantes destinados ao uso domiciliar); realiza pesquisas em alimentos; participa da produção de vacinas e de medicamentos de uso animal, entre outros.

“É o médico veterinário, por exemplo, quem realiza visitas domiciliares para o diagnóstico de risco à saúde na interação entre os seres humanos, os animais e o meio ambiente. É também ele quem trabalha na prevenção, controle e diagnóstico situacional de doenças transmissíveis ao homem pelos animais (as zoonoses), no caso da raiva, tuberculose, leptospirose, toxoplasmose, febre amarela, dengue, dentre outras”, complementa o professor.

Victor Murta Noronha - Professor do curso de Odontologia da Fibra

O periodontista Victor Murta Noronha, professor do curso de Odontologia do Centro Universitário Fibra, tem sete anos de atuação no mercado e também trabalha na empresa Onemind Saúde Integrada. Ele avalia que esse curso se tornou referência no Pará, recebendo alunos de várias cidades em busca de qualificação diferenciada.

“Somos uma referência muito positiva como instituição de ensino. Na odontologia também alcançamos um alto patamar de qualidade. Isto se deve ao comprometimento e experiência do corpo docente, uma excelente coordenação, estrutura tecnológica e filosofia de ensino diferenciada”, destaca.

Victor Murta Noronha tem trabalhado em equipe para inserir novas técnicas e tecnologias, além de abordar as clássicas e consagradas. “Isso mantém o futuro profissional atualizado, estimulando a curiosidade em conhecer e se aprimorar cada vez mais na área, além de apresentar um amplo panorama da extensa gama de práticas que envolvem a odontologia”, afirma.

O especialista diz que o Brasil tem a maior quantidade de dentistas do mundo, o que torna o mercado bem competitivo. Entretanto, conforme o periodontista, existe má distribuição geográfica desses profissionais pelo país, gerando carência de odontólogos em muitas áreas.

“Trabalhamos para mostrar a importância e as oportunidades que existem na odontologia, bem como o papel do dentista não apenas no tratamento das doenças, mas, também, na prevenção das mesmas e educação dos pacientes. Tudo isso envolve um trabalho bastante humanizado e menos mecanizado no ensino da odontologia, sendo algo que nós conseguimos fazer com maestria”, finaliza.

Michelle Leal de Oliveira Coordenadora do curso de Odontologia da Fibra

Michelle Leal de Oliveira, especialista e mestre em Dentística, é coordenadora e professora do curso superior de Odontologia do Centro Universitário FIBRA, que teve início em 2017. Também trabalha na empresa Onemind Saúde Integrada. Ao todo, são 17 anos de atuação no mercado. Ela observa que esse curso tem excelente desempenho por conta dos mantenedores, da organização didático-pedagógica, da infraestrutura, do corpo docente e dos projetos de extensão.

“Os mantenedores, professores Átila Marinho e Vicente Noronha, que estão a vinte anos engajados no ramo da educação do Pará; a organização didático-pedagógica do curso e institucional; infraestrutura ampla, acolhedora e inovadora; corpo docente, composto por mestres e doutores respeitados e comprometidos; além dos projetos de extensão, que estimulam os alunos a uma visão holística, pois prezamos pela formação interdisciplinar, multiprofissional e humanizada, a qual percebe, acolhe e trata o indivíduo como um todo, pois a saúde é única”, detalha.

O foco é formar profissionais conscientes e comprometidos com a realidade. Que trabalhem de forma responsável e ética. E que saibam traçar um plano de tratamento individualizado e baseado em evidências científicas confiáveis. Inclusive com apoio da Inteligência Artificial (IA).

“Todos sabemos que a IA veio para ficar. Na Odontologia não é diferente. Podemos dispor desse recurso nas áreas de Diagnóstico, Ortodontia, Dentística e Radiologia Odontológica. Deve-se utilizar essa ferramenta respeitando o aspecto ético. A IA é um subsídio para o cirurgião dentista, a qual auxilia o profissional em diagnósticos, na previsibilidade de tratamentos, consequente otimização de tempo e na perspectiva de longevidade do mesmo”, explica.

Cinthia Brígida Brito de Moraes - Coordenadora do curso de Enfermagem da Fibra

A professora Cinthia Brígida Brito de Moraes é coordenadora do curso de Enfermagem do Centro Universitário Fibra, cuja primeira turma “nasceu” em 2012. Desde então, o curso em formando profissionais de saúde éticos e competentes. Ela explica que a preparação dos profissionais precisa ser conduzida com compromisso e responsabilidade, formando sempre enfermeiros para o Sistema Único de Saúde (SUS).

“E um diferencial é que é um curso 100% presencial, com muita prática. Quer dizer que o aluno, desde as séries iniciais, já está em campo. Ele inicia nos nossos laboratórios de simulação e, posteriormente, vai para o que chamamos de cenários reais”, frisa.

Outro foco é a responsabilidade social, sempre oferecendo serviços gratuitos de saúde à comunidade, como, por exemplo, a campanha de vacinação contra a covid-19.

“O curso de Enfermagem foi um polo, um posto de vacinação onde, na época, em 2021, fizemos mais de 167 mil doses. Então, foi um envolvimento muito grande de todos os alunos de Enfermagem no combate à pandemia”, conclui.

Yonah Figueira - Coordenadora do curso de Nutrição da Fibra

Com 29 anos de atuação no mercado, a nutricionista Yonah Figueira, mestre em Desenvolvimento, especialista em Saúde Coletiva, Gestão Pública e Docência, é coordenadora do curso superior de Nutrição do Centro Universitário Fibra e presidente do Conselho Regional de Nutricionistas da 7ª Região.

O foco tem sido incluir a formação acadêmica nas atividades realísticas, proporcionando ao aluno a vivência da prática profissional. “Usamos a inteligência artificial (IA) a nosso favor, mas mostramos que a presença e monitoramento humano do profissional no cuidado personalizado do seu paciente será para alguns modelo ouro. Na saúde, o acolher, o interagir, o aconselhar o paciente considerando a sua especificidade e personalidade, já traz resultado no seu quadro emocional, principalmente”, alerta.

Ela ressalta que a nutrição é uma profissão com grande crescimento, visto a importância da alimentação para a promoção, recuperação e manutenção da saúde.