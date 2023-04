Centro Universitário Fibra pontua os benefícios das atividades de extensão no período acadêmico

As atividades de extensão universitária são essenciais para o desenvolvimento dos estudantes e da comunidade ao seu redor. Além de proporcionarem a aplicação prática do conhecimento adquirido em sala de aula, essas atividades promovem o engajamento social dos alunos e contribuem para a formação de cidadãos mais conscientes e responsáveis. Entendendo esse grande potencial, o Centro Universitário Fibra garante essa experiência a todos os cursos de graduação. Confira os detalhes:

O que são as atividades de extensão?

A extensão universitária é a ligação que se faz entre universidade e população, com foco em produzir conhecimentos por meio da formação dos estudantes e de suas habilidades.

As atividades de extensão podem envolver projetos de pesquisa aplicada, cursos, palestras, workshops, consultorias, entre outras ações que visem à democratização do conhecimento e ao fortalecimento dos vínculos entre a universidade e a sociedade.

De acordo com o coordenador de extensão da Fibra, Prof. Dr. Gabriel Lage, as atividades diversificam e potencializam o ambiente de ensino-aprendizagem com conhecimento e atuação prática.

“As atividades de extensão, sejam programas, projetos, eventos ou cursos, constituem-se em oportunidades para o aluno tomar contato com uma série conteúdos que, em alguns casos, não são abordados em sala de aula, além de diversificarem o ambiente de ensino-aprendizagem, pois, além de ocorrerem em sala de aula, também podem ser realizadas em outros ambientes acadêmicos ou, até mesmo, ao ar livre, em hospitais, ambulatórios, escolas, empresas privadas, órgãos públicos etc”, detalha o coordenador.

Confira as 5 principais vantagens das atividades de extensão:

1- Contato com conteúdo que, em alguns casos, não é abordado em sala de aula, por não fazer parte da matriz dos cursos;

2- Promoção de conhecimento e atuação prática junto à comunidade, ampliando, assim, os horizontes do aluno a novas descobertas e realidades, que não estão dentro da sala de aula, auxiliando, dessa maneira, não somente a formação técnica do discente, mas também a cidadã;

3- Enriquecimento do currículo. Em muitos concursos públicos, a participação como voluntário ou bolsista em programas ou projetos, eventos e cursos de extensão é pontuada;

4- Aperfeiçoamento em diversas áreas do conhecimento, em atividades com carga horária variada;

5- Realização de atividades que facilitam a construção de caminhos que podem contribuir para o combate a problemas e questões sociais. Para primar pelo respeito à diversidade em geral, as práticas extensionistas têm como eixo o encontro entre os saberes acadêmicos e os saberes espontâneos.

Centro Universitário Fibra

Na Fibra, as atividades de extensão são obrigatórias e inerentes a todos os cursos de graduação. Anualmente, são lançados editais de chamada para inscrição em Programas e Projetos de Extensão, voltados apenas para alunos, que, quando selecionados, têm a oportunidade de atuar junto à comunidade. Entre outras atividades promovidas pelo centro acadêmico estão os Eventos, os Cursos de Extensão e o Ciclo de Formação Acadêmica Fibra, que apresentam caráter transversal e interdisciplinar com inscrições abertas à sociedade em geral.