Centro Universitário Fibra oferece serviços gratuitos de nutrição

Pensando cada vez mais no bem-estar e qualidade de vida das pessoas em situação de vulnerabilidade social, o Centro Universitário Fibra criou o Ambulatório de Ensino, que oferece atendimento à comunidade para avaliação do estado nutricional, realização de exame metabólico e planejamento alimentar de acordo com a necessidade do paciente.

O projeto iniciou em 2017, sendo realizado pelos acadêmicos que estão no 7º semestre do curso de nutrição da Fibra, conforme explica Yonah Leda Vieira Figueira, coordenadora do curso nutrição.

“Os acadêmicos são preparados no decorrer de seis semestres e, no momento do atendimento ao cliente, são acompanhados por um preceptor que supervisiona todo o atendimento”, detalha Yonah Leda.

A seguir, confira os serviços que são oferecidos no Ambulatório de Ensino:

- Avaliação física: ao analisar a composição corporal do indivíduo pode-se diagnosticar o estado nutricional, ou seja, se ele possui carências ou excessos nutricionais no qual possa lhe causar prejuízos à saúde.

- Avaliação de consumo alimentar para a reeducação alimentar: a saúde do ser humano está relacionada com os alimentos que ele consome, sendo assim, são analisados hábitos alimentares inadequados e corrigidos, visando a saúde e a qualidade de vida, evitando a manifestação de doenças;

- Exames laboratoriais: analisar os exames laboratoriais ajuda a identificar possíveis alterações nutricionais que prejudicam a saúde. A solicitação desses exames esclarece possíveis sinais e sintomas relatados. Desta maneira, é possível criar estratégias para recuperar a saúde do indivíduo;

- Nutrição clínica: trata-se do planejamento dietético para pacientes que possuem uma das seguintes doenças: obesidade; diabetes; hipertensão; cardiopatia; doença celíaca; lúpus; insuficiência renal e câncer. Esse planejamento ocorre com o objetivo de promover uma boa resposta ao tratamento médico;

- Planejamento alimentar personalizado: é voltado para as pessoas que pretendem ganhar massa muscular, atletas, crianças e gestantes.

De acordo com Yonah Leda, além de beneficiar a comunidade, esse tipo de iniciativa é essencial para a formação acadêmica, já que promove o aperfeiçoamento da conduta nutricional, a prática de todo o aprendizado teórico e a formação da confiança profissional.

O acadêmico Rafael Augusto Favacho e Silva, que está no 8º semestre do curso de nutrição da Fibra e atua no Ambulatório de Ensino, destaca que participar desse projeto o ajudou a superar a insegurança.

“O medo de realizar atendimento, a ter a certeza que me formei na profissão certa e ver a importância da alimentação e do cuidado nutricional para evitar várias doenças”, destaca Rafael.

Para saber mais sobre essa e outras iniciativas do Centro Universitário Fibra, clique aqui.