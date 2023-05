Centro Universitário Fibra completa duas décadas de história na Amazônia

Neste ano, o Centro Universitário Fibra celebra 20 anos, uma história marcada pelo árduo trabalho em prol da construção de conhecimento e o devido reconhecimento pela atuação institucional sempre atenta à vocação comunitária e responsabilidade social. Uma instituição que nasceu a partir do sonho de educadores dedicados e comprometidos em desenvolver o ensino superior no estado do Pará.

Em 15 de setembro de 2003, a instituição dava seus primeiros passos como Faculdade Integrada Brasil Amazônia (Fibra), com a missão de contribuir para a formação de cidadãos críticos e tecnicamente competentes em suas áreas de atuação, capazes de promover a diminuição das desigualdades e de reafirmar valores sociais.

De acordo com a pró-reitora acadêmica da instituição, Irene Noronha Seabra, a solidez da Fibra, em suas duas décadas de existência, é atribuída ao seu forte corpo docente. “Nossos professores têm larga experiência, tanto em suas áreas de atuação, quanto na docência. Todos torcem uns pelos outros, vibram com as diversas publicações em revistas científicas, com as formações de turmas de pós-graduação, com as indicações para nomes de turmas nas colações de grau: somos uma família, vivemos um bom clima organizacional”, conta.

VEJA MAIS

Além disso, o centro universitário conta com mantenedores coerentes e presentes, e com uma equipe de apoio dedicada no cuidado com o patrimônio, com a segurança e com o bem-estar dos alunos.

O Centro Universitário Fibra oferece 15 cursos de graduação: administração, biomedicina, direito, enfermagem, farmácia, fisioterapia, geografia, história, letras, medicina veterinária, nutrição, odontologia, pedagogia e serviço social. Sendo muitos deles avaliados com a nota máxima do MEC. A instituição também oferece laboratórios de informática, biblioteca, além de espaços modernos para aulas práticas.

Acadêmicos da área da saúde contam com laboratórios modernos para a imersão em aulas práticas (André Oliveira/ O Liberal)

“De lá para cá crescemos, passamos por diversas avaliações do Ministério da Educação e alcançamos nota máxima em diversos cursos, no credenciamento e no recredenciamento da Instituição. Temos orgulho da nossa história, nos tornamos referência em educação. Feliz 20 anos de história e vida longa ao Centro Universitário que é referência em educação na Amazônia”, comemora a pró-reitora.

Para conhecer mais sobre a história da instituição e seus cursos de graduação, clique aqui.