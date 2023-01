Centro de oftalmologia da Beneficente Portuguesa é referência no Pará

Cuidar da saúde dos olhos é essencial para prevenir, diagnosticar e tratar problemas oculares como catarata, glaucoma e retinopatia diabética. Quando não são tratadas de maneira adequada, essas doenças podem até causar cegueira, por isso é importante realizar regularmente consultas com o oftalmologista. Em Belém, o Hospital Beneficente Portuguesa possui um centro oftalmológico moderno, que atua com consultas, exames e cirurgias oftalmológicas de alta complexidade.

De acordo com dados do Ministério da Saúde, os problemas oftalmológicos podem ser causados por fatores genéticos, hábitos e até mesmo pelo estilo de vida do paciente.

Juliano silva machado é especialista em glaucoma e pontua quais doenças oculares mais prejudicam as pessoas (Arquivo pessoal)

O oftalmologista Juliano Silva machado revela que as principais doenças oculares, responsáveis pela maior parte dos atendimentos feitos no Brasil, são: catarata; glaucoma; conjuntivite; retinopatia diabética; degeneração macular relacionada à idade e erros de refração.

“Diante desses eventuais problemas de visão, que podem surgir a qualquer momento, é aconselhável realizar consulta com o médico oftalmologista, no mínimo, uma vez por ano”, destaca o especialista em glaucoma, que atua há dois anos na Beneficente Portuguesa.

A seguir, confira quais sintomas podem indicar problemas oculares:

1. Dor ocular súbita e grave;

2. Dor recorrente ao redor dos olhos;

3. Visão turva ou dupla;

4. Olhos secos, irritados ou cansados;

5. Visão com flashes de luz ou pontos flutuantes brilhantes repentinos;

6. Sensibilidade incomum, até dolorosa, à luz ou ao brilho;

7. Olhos ou pálpebras inchadas e vermelhas;

8. Mudanças na cor da íris;

9. Áreas brancas na pupila do olho;

10. Desenvolvimento repentino de “moscas volantes”.

Tratamento

O tratamento de problemas oculares, varia de acordo com a doença. O oftalmologista Igor Costa Parente, especialista em catarata e ceratocone, revela que algumas doenças oculares só podem ser tratadas por meio de cirurgia, como é o caso da catarata.

“Também existem condutas não cirúrgicas para os casos de conjuntivite, infecção ocular e olho seco”, comenta o médico responsável pelo serviço de oftalmologia da Beneficente Portuguesa desde 2020.

Inovação

Com mais de 15 oftalmologistas de diversas especialidades, o centro de oftalmologia da Beneficente Portuguesa possui um dos maiores e mais completos laboratórios para análises oftalmológicas da região norte.

O local dispõe de aparelhos de alta tecnologia e profissionais qualificados, que realizam um atendimento humanizado e personalizado. Entre os serviços do centro estão os seguintes procedimentos cirúrgicos:

- Cirurgia de catarata;

- Cirurgia de córnea;

- Cirurgia de glaucoma;

- Cirurgia de retina.

O oftalmologista Igor Costa ressalta que esses serviços são dedicados aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), de convênios e particulares. “O serviço de SUS da Beneficente corresponde à demanda tanto municipal quanto estadual. Cerca de 2.500 consultas são realizadas no mês e, no mínimo, 240 cirurgias oftalmológicas feitas no mês”, finaliza o médico.

Para saber mais sobre os serviços do complexo hospitalar da Beneficente Portuguesa, clique aqui.

Serviço:

Centro de Oftalmologia

Contatos: (91) 3215-4505/ (91) 98585- 1676 (WhatsApp)

Complexo Hospitalar da Beneficente Portuguesa

Urgência e Emergência

Contatos: (91) 3215-4325 / (91) 3215-4414

Unidade Hospital São João de Deus

Endereço: Rua Boaventura da Silva, 895

Unidade Hospital D. Luiz I

Endereço: Av. Generalíssimo Deodoro, 868

Contato: (91) 3215-4444

Redes Sociais: @beneficenteportuguesaoficial

Site: beneficenteportuguesa.com.br