Ceia de Natal: receita prática para receber familiares e amigos

A ceia de Natal é um momento de celebração com as pessoas mais queridas e o cardápio deve agradar a todos, mas levando em conta a praticidade. Para ajudar a preparar uma ceia saborosa sem passar horas na cozinha, indicamos uma receita fácil e prática e que todos os ingredientes podem ser encontrados no Supermercado Preço Baixo. Confira!

Salpicão de frango simples

Ingredientes:

500 g de peito de frango cozido e desfiado

2 cenouras grandes raladas

1 lata de ervilha

1 lata de milho verde

200 g de uva passa

1 maçã

Maionese a gosto

Cheiro-verde a gosto

Batata palha a gosto

Modo de preparo:

Misture todos os ingredientes, menos a batata palha. Depois de tudo misturado, forre com a batata palha e depois é só servir.

A receita pode ser preparada em 20 minutos e rende oito porções. O peito de frango pode ser adquirido na seção de carnes do supermercado, que possui vários tipos de cortes de carnes branca e vermelha com alto padrão de higiene e qualidade.

Receitas fáceis e práticas ganham espaço na celebração natalina (André Oliveira / O Liberal)

Os demais ingredientes também podem ser encontrados com facilidade nas seções de enlatados, com diferentes opções de marcas e de hortifruti, com verduras, frutas e legumes frescos e higienizados. A dica é aproveitar a Quinta do Horti com ofertas imperdíveis.

Anota os ingredientes e passa em uma das cinco unidades do Grupo Preço Baixo em Belém e na região metropolitana. Entre os dias 21 e 23 deste mês, as lojas funcionarão de 7h às 22h e no dia 24, no horário das 7h às 18h.