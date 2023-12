Ceia de Natal: Preço Baixo traz dicas de receitas saborosas e especiais

O Natal é considerada a data mais importante do ano por muitos brasileiros. Entre os momentos mais aguardados dessa noite que reúne toda a família está a ceia de Natal, que é marcada por pratos saborosos que são a cara dessa época. Apesar de sua importância, muita gente ainda tem dúvidas sobre o que servir nesse momento tão importante para todos. O Supermercado Preço Baixo separou algumas receitas deliciosas para tornar a sua ceia de Natal em família ainda mais especial.

O primeiro passo na hora de pensar no que servir é fazer um planejamento da ceia. Uma dica é avaliar o número de convidados que vão participar do jantar e entender o que eles gostam de comem. A partir daí, é possível pensar em um menu variado e saboroso, com entrada, prato principal e sobremesa.

Bolinho de bacalhau

O bolinho de bacalhau é uma receita clássica e é perfeito para servir como entrada na noite de Natal. Além de irresistíveis no sabor, essa iguaria é marcada por sua crocância por fora e maciez por dentro, o que a torna uma excelente opção para a ceia de Natal.

Ingredientes

300g de bacalhau dessalgado e desfiado

1 colher (sopa) de farinha de trigo

Pimenta-do-reino a gosto

2 colheres (sopa) de cheiro-verde picado

3 xícaras (chá) de batatas cozidas e espremidas

Sal a gosto

3 ovos

Óleo para fritar

Preparo

Em uma tigela, misture bem todos os ingredientes. Com uma colher de sopa, pegue porções de massa e faça bolinhas. Em seguida, frite em óleo quente até dourar. Para finalizar, escorra em papel absorvente.

Peru de Natal

Se tem uma coisa que não pode faltar na ceia de Natal é um bom e delicioso peru. Afinal, o peru assado é um clássico das ceias de fim de ano. Além disso, o seu preparo é simples e requer poucos ingredientes.

Ingredientes

1 peru limpo com cerca de 4 quilos

2 cebolas grandes cortadas em pedaços pequenos

Meia colher de sopa de molho de pimenta

1 colher de sopa de mostarda dijon

350 mililitros de vinho branco seco

240 mililitros de caldo de galinha

Três quartos de xícara de chá de manteiga derretida

2 dentes de alho picados

Sal a gosto

Preparo

Para preparar a receita, você vai precisar de cebola, manteiga, alho, sal e vinho branco, mostarda dijon, molho de pimenta e caldo de galinha. Faça uma mistura com esses ingredientes e despeje sobre a ave em uma forma para assar. Uma dica para deixar a receita ainda mais saborosa é acrescentar ervas. Por fim, para decorar o prato, basta usar farofa, folhas e algumas frutas.

Rabanada

Rabanada é considerada uma das sobremesas mais clássicas do Natal (Freepik.com)

Uma das sobremesas mais aguardadas nas festas de final de ano é a rabanada. A receita clássica é uma forma encantadora de celebrar momentos especiais como a ceia de Natal, já que une sabor, tradição e um toque de nostalgia para muitas famílias.

Ingredientes

1 baguete de pão francês ou 4 pães franceses

1 lata de leite condensado

1 pitada de canela

Açúcar a gosto

2 xícaras de leite

3 ovos batidos

Canela a gosto

Óleo de girassol para fritar

Preparo

O primeiro passo é cortar o pão em fatias médicas. Em um refratário, misture o leite de vaca com o leite condensado. No mesmo recipiente, mergulhe as fatias de pão até que elas estejam bem molhadas. Em outro recipiente, bata os ovos e adicione a canela. Em seguida, passe as fatias de pão molhadas de leite nos ovos batidos. Frite em óleo quente e escorra as rabanadas em papel toalha. Para finalizar, unte as rabanadas com canela e açúcar a gosto.

No Preço Baixo você encontra tudo o que precisa para preparar a sua ceia de Natal e deixar esse momento ainda mais delicioso. Além disso, a adega do Preço Baixo oferece os mais variados tipos de bebidas para toda a família.