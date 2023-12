Castanheira Shopping: um destino destino completo de home center a academia

O Castanheira Shopping é uma excelente opção para quem está em busca de compras para o Natal. Com uma ampla variedade de serviços, o shopping completa 3 décadas de funcionamento oferecendo desde Home Center até academia, garantindo que os consumidores possam encontrar tudo o que precisam em um só lugar.

Para Victor da Costa Dias, gerente da unidade Smart Fit Castanheira, “são diversas as vantagens de uma academia no shopping, como, por exemplo, segurança, facilidade de estacionamento, diversas opções para comer e supermercado. Até para nós, colaboradores, é muito cômodo no horário de intervalo, desde fazer um lanche, ou então sair do horário de expediente, e até mesmo quando aparece algum problema da unidade, temos o Líder Home Center para compra de materiais. Os alunos comentam bastante, inclusive uma cliente relatou a facilidade de vir, deixar o carro pra lavar, deixar o cachorro no Pet shop, vir treinar e depois ter tudo resolvido”.

“São diversas as vantagens de uma academia shopping, como por exemplo, segurança, facilidade de estacionamento" - Victor da Costa Dias, Gerente da Unidade Smart Fit Castanheira. (Foto: Divulgação)

Com mix de atrações, o Castanheira conta com diversas opções de cinema, restaurantes, cafés e parque infantil. Isso faz com que o cliente possa desfrutar de momentos agradáveis e relaxantes enquanto realiza suas compras. Além disso, as lojas do shopping possuem uma grande variedade de produtos, desde roupas e acessórios até eletrônicos e artigos para casa. Com isso, é possível encontrar presentes para toda a família em um só lugar, sem precisar percorrer vários estabelecimentos.

VEJA MAIS:



Além de oferecer diversos serviços em um só lugar, o shopping Castanheira também é conhecido pela facilidade que os consumidores têm em realizar suas compras. Com uma localização privilegiada, o shopping é de fácil acesso e oferece estacionamento para seus clientes. Além disso, conta com variedade de lojas de moda, entretenimento, serviços bancários e outros, tornando a experiência de compras muito mais agradável e prática.

De um Home Center até academia, Castanheira garante tudo o que o consumidor precisa. (Foto: O Liberal/ André Oliveira)

Se você está procurando por um local completo para suas compras neste natal, o Shopping Castanheira é o lugar certo. Este ano, o Castanheira lançou a promoção de "compre e ganhe", onde os clientes que comprarem acima de R$ 400,00 poderão retirar um panetone exclusivo da Brasil Cacau no posto de troca. Além disso, em comemoração aos 30 anos do Shopping, será sorteado um Jeep Renegade zero quilômetro. A cada R$ 100,00 em compras, o cliente deve trocar suas notas fiscais por cupons para concorrer ao prêmio.