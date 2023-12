Castanheira é exemplo em ações socioambientais há 30 anos

O Castanheira Shopping, em Belém, comemora 30 anos em 2022 e é referência em ações socioambientais. Desde sua fundação, a administração do shopping tem como prioridade o desenvolvimento de boas práticas sustentáveis, alinhadas aos debates globais sobre o meio ambiente. As ações foram destacadas e premiadas pela Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil – Pará (ADVB PA).

“Estar entre os reconhecidos com o prêmio ESG Amazônia, da ADVB-PA, nos inspira ainda mais a ampliar o potencial de nossa empresa de gerar impacto positivo na sociedade e no meio-ambiente”, diz João Augusto Rodrigues, executivo do Grupo Líder. “Buscamos uma agenda de desenvolvimento sustentável que vá além do comportamento empresarial e que esteja inserida de fato em nosso modelo de negócios”, reforçou Rodrigues.

Uma das iniciativas implementadas pelo shopping foi a criação do programa ECOCASTA, em 2022. O programa tem como objetivo reduzir o lixo enviado ao aterro sanitário e incentivar hábitos de consumo consciente e descarte de resíduos de forma correta entre lojistas, parceiros e colaboradores. O Castanheira Shopping conta com o apoio da Transforma, empresa especializada em coleta e processamento de resíduos sólidos do Grupo Líder, além da criação de uma cartilha com informações e orientações de como e onde fazer o descarte correto do lixo.

O shopping também atua como Centro Receptor de Resíduos Poluentes, como pilhas e baterias, e possui pontos exclusivos de coleta para que depois sejam encaminhados para o descarte adequado. Além disso, há locais específicos para o descarte de óleo utilizado nas lojas de alimentação. A coleta seletiva é incentivada e facilitada dentro do empreendimento, com pontos de descarte nas entradas e corredores técnicos de cada andar sinalizados e à disposição dos clientes.

Coleta seletiva é incentivada e facilitada dentro do empreendimento (Foto: O Liberal)

A reciclagem é outra prática adotada pelo Castanheira Shopping que gera não apenas benefícios ao meio ambiente, mas também econômicos e sociais. De janeiro a maio de 2022, foram arrecadados quase uma tonelada de plástico, 458,7 kg de ferro, 595,1 kg de alumínio e 622,2 kg de papelão frutos do trabalho de coleta seletiva adotado pelo empreendimento. Essas doações contribuem para a geração de trabalho e renda de 35 famílias assistidas pelo projeto social da Prefeitura Municipal de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saneamento e o Departamento de Resíduos Sólidos. O Castanheira Shopping é um exemplo de como pequenas ações podem gerar grandes transformações e garantir um desenvolvimento sustentável.