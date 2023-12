Castanheira completa 30 anos como referência na vida dos consumidores

O shopping Castanheira, localizado em Belém, completa 30 anos de existência em 2023. Inaugurado em 1993, o empreendimento se tornou referência para os moradores da cidade e da região metropolitana. Com um mix variado de lojas, desde home center até pet shop e academia, o shopping é frequentado por pessoas de todas as idades que colecionam boas lembranças.

Para os lojistas, o Castanheira é uma oportunidade de crescimento. É o caso da loja 3 irmãos que já tinha 84 anos em Belém quando se tornou parceira do shopping. Segundo a administradora da loja, Christiane Sanjad Bergamini, o Castanheira foi uma escolha natural para a empresa na década de 90, quando foi inaugurado. "Escolhemos o shopping Castanheira pelo apelo de ser um empreendimento genuinamente paraense e pela segurança de ser da família Rodrigues, que lhes passava muita confiabilidade", conta.

Ao longo dessas três décadas, o shopping passou por diversas modernizações, tanto em seu aspecto físico quanto em seu leque de lojas e estratégias de mercado. As lojas parceiras também acompanharam a evolução. "Nós fomos parceiros do Castanheira esses 30 anos e acredito que eles também nos vejam assim. Desejo ao shopping o crescimento almejado e muitas conquistas no futuro. Que o Castanheira possa colher tudo de bom que plantou e planta com seus lojistas e colaboradores. Prosperidade ao Castanheira", deseja Christiane.

Durante as 3 décadas de existência, o shopping se consolidou no coração e na história da população paraense, inclusive por ter sido a primeira oportunidade de emprego de muita gente. Uma das histórias de crescimento ao lado do Castanheira é a da vida da jornalista e apresentadora Priscilla Castro que tem uma relação afetiva com o local.

"O Castanheira faz parte da minha história. Foi meu primeiro emprego,foi uma oportunidade de trabalho que me ensinou muito sobre pessoas, sobre relações e sobre comunicação. Não imaginava na época que usaria tanto do meu aprendizado com venda e moda hoje no trabalho com o jornalismo. E tudo está interligado. Percebo hoje que a construção dessa experiência me trouxe aqui e me validou também para meu treinamento em oratória, o Momento Destrave" - Priscilla Castro.

Priscilla Castro tem uma relação afetiva com o local. (Foto: Acervo pessoal)

Além de ser um ponto de encontro para as compras, o Castanheira também oferece uma programação especial para as festas de fim de ano. Com sorteio de um Jeep Renegade zero quilômetro. A cada R$ 100,00 em compras, em qualquer uma das lojas e quiosques participantes, o cliente poderá trocar as notas fiscais por cupons para concorrer ao prêmio. E, para quem deseja aumentar as chances, os cupons de compras em lojas do Grupo Líder (Hiper Líder, Farma Líder, Magazan e Líder Home Center), que fazem parte do Castanheira, valem o dobro. A super promoção de aniversário começou no dia 30 de novembro de 2023 e segue até 31 de janeiro de 2024.

O Castanheira Shopping é um espaço de convivência e comércio que se tornou parte da vida dos belenenses e de quem visita a cidade. Com sua história de sucesso e modernização constante, o empreendimento se consolida como um dos principais pontos de referência da região.