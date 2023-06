Castanhal irá celebrar o Dia C com ações sociais e o 3° Pedal da Cooperação

Em comemoração ao Dia de Cooperar, as cooperativas que atuam em Castanhal, na Grande Belém e em municípios vizinhos realizam nos dias 30 de junho e 01 de julho de 2023 a 3ª edição do Pedal da Cooperação. O evento, que tem como objetivo promover a saúde e o cooperativismo, é organizado pela Cooperativa de Educadores Autônomos de Castanhal (CEAC) e pela Sicredi, com apoio da COOPASMIG, SICOOB Cooesa, Prefeitura Municipal de Castanhal, SENAI e Sistema OCB/PA.

O evento conta com diversas atividades e serviços para a população, tendo como maior atração um passeio ciclístico que ocorre no dia 01, sábado. A partida será às 16h na Praça do Estrela, e segue até a Vila do Apeú, retornando ao mesmo local em um percurso total de 16km, para uma grande festa de encerramento com atrações culturais e sorteio de brindes.

Para se inscrever no pedal, o participante pode fazer sua inscrição online ou presencialmente, que será validada mediante doação de 3kgs de alimentos não perecíveis em uma das unidades da CEAC ou no posto de coleta e inscrição no dia do evento. Os alimentos arrecadados serão doados a entidades de apoio social que atuam em Castanhal e região.

Os participantes que confirmarem suas inscrições através da doação de alimentos, terão direito ao kit de participação, que contém camisa, sacochila e squezze. O kit poderá ser retirado a partir de 26 de junho nas unidades da CEAC ou nos dias 30 de junho e 01 de julho, na Praça do Estrela.

"O cooperativismo busca desenvolver e apoiar as comunidades não apenas de maneira financeira, mas também com ações de impacto social positivo. O Dia C é um movimento que traduz o princípio de interesse pela comunidade. Estamos para a terceira edição em Castanhal”, falou Amaury Braga Dantas, Diretor Executivo do Sicredi.

A pré-inscrição on-line, com entrega presencial dos alimentos, pode ser realizada através do link. As inscrições presenciais e entrega dos alimentos ocorreram nas unidades da CEAC e na Praça do Estrela, conforme abaixo:

Nas escolas da CEAC: inscrições presenciais e doação de alimentos de 05 a 30 de junho, pela manhã das 08h às 12h e pela tarde das 14h às 17h30h. Entrega de kits nos mesmos horários, entre os dias 26 e 30 de junho.

Para o presidente do Sistema OCB/PA, Ernandes Raiol, as ações do Dia C só reforçam os princípios e o compromisso do movimento cooperativista com a comunidade. “O cooperativismo e a solidariedade caminham juntos, levando a prática dos princípios através de ações que desenvolvam a sociedade”, disse o presidente.

Programação

Dia 30 de junho, sexta-feira, das 15h às 20h:

• Serviço gratuito de corte de cabelo - Instituto Embelleze;

• Inscrições, coleta de doação dos alimentos e entrega de kit do pedal;

• Atividades e exposições dos alunos das escolas CEAC;

• Apresentação do resultado de projetos do Programa Cooperjovem;

• Atividade física: dança e ginástica no palco;

• Atração musical no palco.

Dia 01 de julho, sábado, das 07h às 12h:

• Atividade física no palco com alongamento e ginástica;

• Inscrições, coleta de doação dos alimentos e entrega de kit do pedal;

• Emissão grátis de documentos: carteira de identidade;

• Consultoria sobre legalização de MEI e empresas com SEBRAE;

• Serviços de saúde: aplicação de vacina, medição de pressão e glicose.

Dia 01 de julho, sábado, das 14h às 18h:

• Concentração e saída do Pedal da Cooperação;

• Ginastica e atividade física no palco;

• Sorteio de brindes.