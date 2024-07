Castanhal e Marabá são as próximas etapas do Circuito Sesc de Corridas

Depois de Ananindeua, o Circuito Sesc de Corridas avança pelo interior do Estado. A etapa de Castanhal tem provas em 31 de agosto e 1º de setembro, e a etapa de Marabá, em 14 e 15 de setembro. As inscrições para Castanhal já estão abertas e seguem até 21 de agosto, já Marabá inscreve de 5 de agosto a 5 de setembro. Além da corrida, também haverá caminhada e corrida infantil/infanto-juvenil. Mais informações e inscrições no site: sesc-pa.com.br/circuito/.

Em Castanhal, haverá corrida Infantil/Infanto-juvenil, corrida adulto (08km) e caminhada (04km). As provas ocorrem nos dias 31 de agosto (Infantil/Infanto-juvenil), às 07h, em frente à unidade, e 1º de setembro (Adulto), às 06h30, com largada em frente do Sesc em Castanhal. As taxas de inscrição para a etapa Adulta são de R$30,00 para trabalhadores do comércio e dependentes, e R$60,00 para o público geral, sendo gratuitas para pessoas com deficiência e maiores de 60 anos. Para a etapa infantil/infanto-juvenil, os valores são de R$15,00 para dependentes dos trabalhadores do comércio e R$25,00 para o público em geral.

A etapa de Marabá encerrará o Circuito Sesc de Corridas no Estado. Nela também haverá corrida infantil/infanto-juvenil e corrida adulto (07km). As provas ocorrem nos dias 14/09 (infantil/infanto-juvenil), às 07h, em frente à unidade e 15/09 (adulto), às 06h30, com largada em frente do Sesc em Marabá. Aqui, as taxas de inscrição para a etapa adulta são de R$35,00 para trabalhadores do comércio e dependentes, e R$65,00 para o público geral, sendo gratuitas para pessoas com deficiência e maiores de 60 anos. Para a etapa Infantil/Infanto-juvenil, os valores são de R$20,00 para dependentes dos trabalhadores do comércio e R$30,00 para o público em geral.

Categorias

Para a corrida infantil/Infanto-juvenil, as categorias variam de 04 a 17 anos, com distâncias de 50m a 100m, conforme a idade. Todos os participantes receberão medalhas de participação, com medalhas especiais para os três primeiros colocados de cada faixa etária.

Circuito infantil/infanto-juvenil do Sesc é um dos maiores do Brasil (Divulgação/Sesc Pará)

A corrida adulta abrange diversas faixas etárias, desde 18 até 60/70 anos ou mais, e inclui categorias específicas para trabalhadores do comércio, dependentes e pessoas com deficiência (PCD’s). Os três primeiros colocados de cada categoria receberão troféus e todos os participantes que concluírem a prova ganharão medalhas de participação.



Circuito Sesc de Corridas

Criado em 2018 pelo Departamento Nacional do Sesc, o Circuito Sesc de Corridas visa incentivar a prática de atividades físicas como forma de promover a qualidade de vida dos trabalhadores do comércio e da comunidade em geral. Sendo realizado em todo o Brasil, o projeto estimula a prática de esportes e a adoção de hábitos saudáveis. No Pará, com a realização de etapas em Ananindeua, Castanhal e Marabá, o projeto se consolida como uma importante iniciativa de inclusão e bem-estar.

Serviço

Castanhal e Marabá são as próximas etapas do Circuito Sesc de Corridas

Datas: 31/08 e 01/09 - Castanhal / 14 e 15/09 - Marabá

Locais: Sesc em Castanhal (Av. Barão do Rio Branco, nº 10 – Nova Olinda)/ Sesc em Marabá (Av. Transamazônica, nº 1925 - Cidade Nova)

Inscrições: sesc-pa.com.br/circuito/

Informações: (91) 7400-7456 (Sesc em Castanhal)/ (91) 98456-0447 (Sesc em Marabá)/ (91) 4005-9501 (fale com o Sesc)

E-mail: comunicacao@pa.sesc.com.br

Site: sesc-pa.com.br

Facebook: Sesc no Pará | Instagram: @sesc_pa | Youtube: Sesc no Pará | LinkedIn: Sesc no Pará