Casa de Cultura É Círio Outra Vez chega em sua segunda edição, em Belém

O Círio de Nazaré está chegando e, com ele, a segunda edição da Casa de Cultura É Círio Outra Vez, patrocinada pela Confederação Nacional das Seguradoras (CNSEG) e organizada pela AT Produções, com a finalidade de apresentar e valorizar a cultura paraense aos turistas e aos cidadãos, contando histórias e oferecendo experiências através das mais diversas manifestações artísticas, como a dança, a gastronomia local, shows de humor, exposições fotográficas, artesanato e muito mais.

A Casa de Cultura estará aberta ao público entre os dias 9 e 11 de outubro e as atividades são totalmente gratuitas mediante inscrição pelo site: www.eciriooutravez.com.br. A Casa ficará localizada na avenida Nazaré, nº 319.

De acordo com Tayana dos Santos, diretora artística e executiva do projeto, a Casa de Cultura é um espaço acolhedor para os romeiros, turistas e para a sociedade civil, para que em um único espaço seja possível respirar cultura para além da procissão de uma forma singular e também viver experiências inesquecíveis em um único espaço.

“Toda forma de propagar cultura é válida para a preservação do patrimônio histórico, da nossa identidade quanto povo devoto. Hoje, com o advento de grandes eventos sendo realizados em nosso estado, essas iniciativas ajudam a divulgar e promover ainda mais a nossa cultura em suas diversas áreas”, destaca Tayana.

Confira, a seguir, a programação da Casa de Cultura É Círio Outra Vez:

- Exposição fotográfica: homenageando os 50 anos da Guarda de Nazaré, a Casa terá uma exposição fotográfica com arquivos históricos que contam a trajetória destes voluntários devotos de Nossa Senhora de Nazaré. Diariamente, das 10h às 17h;

- Experiência interativa e imersiva que transporta o público para a procissão do Círio de Nazaré: a sala transmídia contará com projeções holográficas em 360 graus, além de elementos 3D que interagem com o público. A tradicional corda da procissão será o guia da Igreja da Sé até a Brasília Santuário de Nazaré. A experiência é uma parceria com a Interceleri e também contará com óculos de realidade virtual MiritiBoard VR. Diariamente, das 10h às 17h;

- Artesanato e chocolate: mostrando a origem indígena das artes manuais paraenses, todo o material utilizado é da própria região. Cerâmica, cuia, miriti, balata, entalhe em madeira, palha, artigos em cheiro compõem a exposição, além do chocolate artesanal, que estará à mostra com o Kakau Blumenn. Diariamente, das 10h às 17h;

- Oficinas de gastronomia paraense - A Hora da Broca: uma viagem gastronômica por uma das culinárias mais exóticas e tradicionais do país. Os chefes Jonas do restaurante Beto Salomão (dia 9), Isabela Dias (dia 10) e Zezé de Cachoeira do Arari do Coletivo Gastronômico (dia 11), ensinarão um prato por dia. Diariamente, das 11h às 12h30;

- Gargalhadas garantidas em shows de humor na hora do almoço: os comediantes Epaminondas (dia 9), Lipe e Nato (dia 10) e João The Rocha (11), ensinarão as gírias paraenses com muito bom humor em um show de Stand Up Comedy intitulado “Almoce Com Risada”. Serão recolhidas doações de brinquedos para o dia das crianças e a programação terá capacidade máxima para 80 pessoas. Recomenda-se a inscrição com antecedência. Diariamente, das 13h às 14h;

- Aulas de dança com Rollon Ho, campeão da dança dos famosos: o anfitrião paraense irá receber convidados ilustres como Carlinhos de Jesus, Jayme César e a sua própria Cia de dança, ensinando ao público e aos convidados um pouco das danças tradicionais paraenses. Também limitado a 150 pessoas por dia, no anexo-2 da casa, que fica na Av. Nazaré 422. Recomenda-se a inscrição com antecedência. Diariamente, das 17h30 às 19h;

- Os Sons que vêm do Pará encerram o dia em pocket shows: os artistas que movimentam a cena local irão se apresentar no anexo-2 da casa, que fica na AV. Nazaré 422. Também serão arrecadados brinquedos que serão doados no Dia das Crianças. O dia 9 de outubro será dedicado ao carimbó, 10 à guitarrada e 11 ao tecnobrega. Diariamente, das 19h00 às 20h;

- Atividades complementares: além de toda a programação, a casa ofertará todos os dias, das 14h às 17h, ações diversificadas como: exposição dos 50 Anos da Guarda de Nazaré, contação de histórias com personalidades paraenses, oficina de grafite, cine-clube, espaço de economia criativa e exposição Flora Amazônica em parceria com o Instituto Ideflor.

Propósito

Tudo isso, sem esquecer do real propósito de homenagear Nossa Senhora de Nazaré e deixar viva a cultura de uma das maiores festividades católicas do mundo. Durante a procissão, o paraense Rhenan Sanches, a capixaba Jamily Tavares e o paraibano Felipe Alcântara que formam o trio Bendito Encontro, serão os anfitriões na casa e receberão como convidados a cantora Joanna, Karen Keldani e Carlinhos de Jesus, cantando para a santa.

O projeto foi pensado por uma equipe que além de profissionais, são totalmente devotos de Nossa Senhora de Nazaré. A direção geral e artística é da empresária e produtora cultural Tayana dos Santos, idealizadora do projeto, a Produção Executiva de Albérico Goés, a Curadoria de José Maria Reis (Zhema), a decoração de Andre Marchiory e o projeto arquitetônico de Sandoval Ferreira Neto.

Serviço:

Casa de Cultura É Círio Outra Vez

Data: entre 09 e 11 de outubro;

Hora: a partir das 10h;

Local: avenida Nazaré, 319 - Nazaré, Belém – PA;

Entrada franca por meio de inscrição pelo link: www.eciriooutravez.com.br.