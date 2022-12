Cartão Reforma e Construção: 48 cidadãos recebem benefício em Canaã dos Carajás

O mês de dezembro em Canaã dos Carajás não poderia ser mais feliz. A Secretaria Municipal de Habitação, órgão vinculado à Prefeitura de Canaã dos Carajás, realizou a entrega do Cartão Reforma e Construção para 48 cidadãos canaenses. Com o benefício, eles poderão iniciar ou concluir edificações residenciais.

Ao todo, mais de 600 famílias já foram beneficiadas em Canaã dos Carajás pelo Cartão Reforma e Construção, que concede benefícios para reforma ou construção de casas, no valor de R$40 mil e R$70 mil, respectivamente.

Cartão Reforma e Construção

Para se enquadrar no benefício, os interessados devem ter renda familiar mensal bruta de, no máximo, três salários mínimos; possuir apenas um imóvel no nome do chefe da família; não ter sido beneficiado em outro programa de habitação; além de estar inscrito no cadastro habitacional há mais de dois anos.

Do total do valor do financiamento, 70% deve ser destinado à compra de materiais de construção e 30% para pagamento de mão de obra.

Os interessados devem procurar a sede da Secretaria Municipal de Habitação que fica na Avenida João Figueiredo, número 15, bairro Parque Ecológico (próximo ao hospital Cinco de Outubro).

