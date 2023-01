Carro novo: Jeep Way promove ação com ofertas especiais em veículos

Para muitos, comprar um carro é a realização de um sonho. Seja para trabalho, lazer com a família e amigos, ou ainda para viajar, os automóveis são utilizados para inúmeras situações e estão entre as principais metas dos brasileiros. Pensando nisso, a Jeep Way Pará lançou a Jeep Summer, uma grande ação com taxas e condições exclusivas para garantir um Jeep 0 km e começar o ano de carro novo. As ofertas irão até o dia 07/02.

De acordo com Henrique Bueno, supervisor de vendas da Jeep Way Pará, os modelos da marca são os autênticos SUV e contam com estrutura ultra resistente, suspensão independente e maior altura livre do solo.

“Estar a bordo de um Jeep abre um mundo de oportunidades para curtir a vida de forma aventureira, com muita liberdade e autenticidade. Além do mais, o veículo foi todo pensado para viver muitas aventuras, com uma vista privilegiada para motorista e passageiros, espaçoso, com muitos porta-objetos e super equipado em segurança”, detalha o supervisor.

Entre os benefícios da Jeep Summer estão a disponibilidade dos veículos a pronta entrega e a possibilidade em adquirir um Jeep 0km pela avaliação do veículo usado do cliente em até 100% da Tabela Fipe. Além das vantagens dos planos tradicionais e especiais de financiamento, com taxas reduzidas, à vista ou por meio de carta de crédito de consórcio. De acordo com a Revista Quatro Rodas, as principais escolhas estão os modelos: Commander, Compass e Renegade, opções versáteis para estradas de terra e para a correria da cidade.

E para saber mais detalhes e aproveitar as ofertas da Jeep Summer, clique aqui.

Endereços:

Rua Diogo Móia, 225 - Umarizal, Belém - PA

Rua dos Mundurucus, 2.300 A - Batista Campos - Belém - PA

Rodovia BR-316, km 4, S/N - Guanabara, Ananindeua - PA

Av. Pres. Getúlio Vargas, 1050 A - Saudade, Castanhal - PA