Carreira de jogador de futebol: saiba por onde e como começar

Ser jogador de futebol profissional exige muito trabalho, dedicação e foco. Como essa carreira é curta, é importante que os atletas aproveitem as boas oportunidades que surgem pelo caminho para alcançarem o tão almejado sucesso na profissão.

Para o treinador de futebol, Rober Ferreira, o primeiro passo para quem deseja ingressar nessa carreira é não esquecer da educação, pois o conhecimento é a base de tudo.

Treinador de futebol Rober Ferreira destaca a importância dos estudos na vida dos jovens jogadores (Arquivo pessoal)

“Nós passamos para o aluno que o futebol é uma aposta e a educação é uma certeza. Então, independente dos rumos que a jornada vai levar, o estudo não pode ser abandonado. Não existem segredo para seguir carreira no futebol: dedicação é a palavra-chave”, explica o profissional que atua na Next Academy, empresa de desenvolvimento pessoal, por meio do esporte alinhado à educação.

O treinador revela que quanto mais cedo o menino ou menina iniciar no mundo do futebol melhor será a adaptação a esse mundo. “Melhor será para o desenvolvimento, porém para cada faixa etária existem trabalhos específicos, que melhoram o processo evolutivo desse atleta, tanto profissional quanto social”, revela Rober Ferreira.

Vantagens do futebol

Segundo Rober, o futebol é um grande funil e só quem realmente quer consegue ter sucesso profissional e uma excelente remuneração salarial.

“A gente bate muito nessa tecla com os atletas, onde você quer chegar e o que você está fazendo para chegar lá. Não é um caminho fácil e muitos irão desistir, porém sempre vai ter quem consiga vencer, vai do atleta escolher, pois nunca será fácil”, comenta o treinador.

A Next Academy oferece aos estudantes e atletas um treinamento esportivo e suporte educacional, o que colabora para o desenvolvimento pessoal e profissional dos jovens.

A instituição oferecemos aulas de inglês, treinamentos de futebol em alto nível, aulas de mentalidade e de diversos temas do futebol, tudo isso com uma equipe altamente qualificada e experiente.

“Temos parcerias com clubes na Itália e Espanha, o que facilita cada vez mais esse intercâmbio esportivo, temos competições regionais e nacionais, onde o atleta tem a possibilidade de agradar ao vivo um recrutador e já ser convidado ali mesmo para embarcar no seu sucesso”, finaliza o treinador.

