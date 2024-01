Carnaval de Vigia é marcado por tradição e alegria contagiante

A aconchegante Vigia de Nazaré, localizada na região do Salgado, se transforma em um gigantesco palco cultural neste período de Carnaval. Com uma energia contagiante, aliada ao estilo micareta, as vias históricas da cidade à beira do Guajará Mirim recebem uma multidão nos tradicionais blocos de rua.

Situada a menos de 100 quilômetros da capital, Vigia encabeça como um dos principais destinos para o feriado de Carnaval. A busca pela localidade pode ser explicada pela relativa proximidade com a região metropolitana, assim como pelo baixo custo com estadia e alimentação, tornando a cidade atrativa para o folião que busca se divertir e economizar.

Para o Carnaval deste ano, a gestão municipal tem produzido uma programação que vai além dos preparativos para a grande festa. Além de muita folia, o município vai receber diversas atividades ofertadas pela Casa do Empreendedor Vigia, em parceria com o Sebrae e SENAR.

O objetivo do trabalho é preparar melhor o pequeno e médio empreender local para atender a alta demanda que explode nos cinco dias em que a cidade se transforma em um verdadeiro mar de gente.

Programação gratuita

Tradicionais blocos de rua arrastam multidões nas tradicionais vias da cidade (Will Lee)

A cidade de Vigia de Nazaré possui cerca de 50 mil habitantes, número que se triplica no período do Carnaval. Milhares de foliões têm a cidade como destino escolhido para aproveitar os dias de folia, principalmente pelos blocos tradicionais, que ganham cada vez mais fama e prestígio.

Com uma grande diversidade de opções de lazer, o público conta com várias opções irreverentes, que atendem a todos os públicos, como os blocos "As Virgienses", "As Cabraçurdas", e o "Gaiola das Loucas".

Os foliões também podem curtir a alegria do "Cagada do Pinto", assim como a criatividade dos integrantes do bloco "Os Mascarados", que dá o ponta pé inicial na folia. A programação inicia na sexta-feira, 9 de fevereiro, e é totalmente gratuita.

O Carnaval de Vigia é pura alegria e tradição, com blocos todos os dias, contagiando as ruas históricas do município. Além dos blocos tradicionais, a cidade vai receber uma programação especial, com atrações locais e nacionais. O espaço cultural “Tia Pê” vai receber shows regionais, bandas de marchinhas, além de grandes nomes da música nacional, como a dupla Maiara & Maraisa, Vitor Fernandes e Tarcísio do Acordeon.