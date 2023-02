Carnaval Brazz Brazz: confira as dicas de fantasias para a criançada cair na folia

A festa mais colorida e animada do ano está batendo na porta: o Carnaval. A ansiedade já está a mil e dessa folia nem os pequeninos ficam de fora, por isso os preparativos de fantasias e acessórios já devem começar. E para compor ou até mesmo customizar o look da criançada, a Papelaria Brazz oferece boas opções, confira as dicas:

Além de bonita, a fantasia safari pode ser produzida com materiais recicláveis (Pinterest.com)

1. Fantasia Safari

A fantasia de safári tem a vantagem de reciclar materiais que você tem em casa e ainda envolver as crianças na confecção de uma fantasia sustentável. Para compor a fantasia serão feitos os binóculos e um colete infantil.

Material binóculos:

- 2 rolinhos de papel higiênico;

- 1 rolha de vinho;

- Barbante;

- Cola branca.

Material colete:

- Papel krafit;

- Botões;

- Cola branca;

- Tesoura.

Como fazer:

Para fazer os binóculos é bem simples, basta unir os dois rolinhos, colando-os na rolha, e para que a criança fique com as mãos livres é só colar o cordão. Já para o colete é necessário recortar o papel em formato de colete, e fazer alguns bolsinhos com o papel e por último colar os botões.

Depois que a fantasia já estiver pronta, basta colocar uma roupa simples na criança. E para deixar a fantasia mais característica ainda, uma dica é levar uma pelúcia em formato de animal, como uma girafa ou onça.

A animação "Os Minions" é sucesso entre os pequenos e a fantasia é simples e econômica para produzir (Pinterest.com)

2. Fantasia Minion

Além de super popular entre os pequenos, a fantasia Minion é uma opção fácil, prática e econômica.

Material:

- Touca de lã amarela;

- EVA preto;

- Tesoura;

- Elástico;

- Rolo de papelão;

- Tinta prateada;

- Grampeador;

- Cola quente.

Como fazer:

Para começar a produzir a touca, recorte tirinhas de EVA preto para fazer os cabelinhos e depois cole-os na touca com cola quente, em seguida corte o rolo de papelão com uma espessura de mais ou menos dois dedos. Após esse processo, pinte os rolos de papelão com a tinta prata, una-os com um grampeador e em seguida grampeie o elástico. Agora é só inserir o acessório com o elástico na touca e a fantasia está pronta. Para completar o visual, a dica é apostar em uma roupa amarela e azul.

O tradicional que nunca sai de moda, as fantasias de palhaço sempre são uma ótima pedida para os bailes de Carnaval infantil (Pinterest.com)

3. Fantasia palhaço

Uma ideia super divertida de fantasia de carnaval é a de palhacinho. Com uma simples roupa branca com listras coloridas já é possível criar visual animado e em clima de festa, além, é claro, do famigerado chapéu e nariz de palhaço.

Material:

- Nariz de palhaço;

- Tinta lavável e hipoalergênica;

- Fitas de cetim colorida;

- Linha de costura.

Como fazer:

Para essa fantasia a produção é bem simples. Basta um narizinho de palhaço ou tinta vermelha na ponta do nariz, para roupa é necessário fazer uma costura para enfeitar com fitas coloridas.

No Carnaval da Brazz Brazz todos os artigos e itens de papelaria citados acima estão disponíveis para deixar a fantasia da criançada impecável para cair na folia. Clique aqui e confira.