Carnaval: Atacadão traz dicas para aproveitar o feriadão com economia e tranquilidade

Os dias de folia estão chegando, e se você é o tipo de pessoa que ama curtir festas, acompanhar bloquinhos, se fantasiar e aproveitar todos os dias de Carnaval, é importante estar preparado para tudo sair bem durante os dias de agito. Para aproveitar melhor os dias de festa, nada melhor do que economizar e garantir a tranquilidade de toda a família. Pensando nisso, o Atacadão destaca alguns itens que não podem faltar durante a folia.

O primeiro passo para manter a organização na hora de garantir os produtos para o Carnaval é definir se os dias de folia serão em casa ou em uma viagem. Após isso, a dica é fazer uma lista com os itens que não podem faltar para manter o corpo hidratado e bem alinhado.

Água, suco e refrigerante

Sem dúvidas, manter uma boa hidratação é fundamental para pular os dias de Carnaval com responsabilidade e sem deixar a saúde de lado. Por isso, a dica é preparar uma lista com bebidas que não podem faltar durante o período do Carnaval, principalmente durante os dias mais quentes. A orientação é comprar garrafinhas de água, suco e refrigerante para se hidratar durante os blocos ou até mesmo em casa. Outra opção que, além de deliciosa é nutritiva e refrescante, é a água de coco.

Pães e frios para sanduíches

Uma boa dica para evitar perrengues no Carnaval e curtir a folia sem precisar gastar muito, é preparar lanches rápidos, deliciosos e práticos. A orientação é comprar pães e frios, como queijo e presunto, para fazer mini sanduíches. Além de ser servido em casa para toda a família, é possível levar esse tipo de lanche para a folia na rua, o que garante economia para o seu bolso.

Barrinhas de cereais e biscoitos

Por serem mais compactas, as barrinhas de cereais são opções ideais para levar na bolsa. Os biscoitos também podem ser uma excelente opção para quem quer se alimentar durante os intervalos no bloco, em casa ou em qualquer outro lugar.

Frutas

Escolher bem os alimentos para esse período garante energia para aguentar a maratona dos dias de Carnaval. E entre os alimentos que não podem faltar e são excelentes opções para fazer lanches rápidos e práticos estão as frutas. Além de muito saborosas, as frutas garantem nutrientes necessários para curtir os dias de folia sem dor de cabeça. Entre as mais indicadas estão melancia, mamão, goiaba, abacaxi e a banana, que é uma fruta que promete disposição ao longo do dia.

Frutas são excelentes opções para manter o corpo alimentado e hidratado durante os dias de folia (Freepik.com)

Carnes

Quem vai optar por um Carnaval caseiro, ao lado da família, também pode garantir a diversão de todos com um churrasco completo. Para preparar um churrasco delicioso, é importante fazer uma lista com itens indispensáveis, como carne, linguiça, frango, pão de alho, queijo coalho, arroz, além de ingredientes para fazer um vinagrete, salada de maionese e muito mais.

Bebidas alcoólicas

Se você gosta de aproveitar a folia consumindo uma bebida de leve, a dica é comprar as bebidas alcoólicas com antecedência. Isso evita filas e transtornos desnecessários. Para quem quer economizar, a dica é levar as bebidas em um cooler ou isopor para se refrescar durante os blocos sem gastar muito.

