Capacitação é um dos diferenciais do mercado de trabalho

O mercado de trabalho está cada vez mais concorrido e a capacitação é uma das principais aliadas na hora de conquistar uma vaga de emprego. A Microlins conta com várias opções de cursos e formações para ajudar no aperfeiçoamento do currículo. Confere cinco dicas.

O mundo dos games está cada dia mais em alta e conhecer mais sobre a área e suas oportunidades é a proposta do curso “Desenvolvimento de Games Online”, disponível na modalidade online com duração de 14 meses e carga horária de 108 horas. O certificado é de qualificação profissional com validade em todo o país.

Lógica de programação, adobe photoshop – creative cloud e desenvolvimento de games 3D são alguns dos assuntos abordados durante a realização do curso.

A área farmacêutica vive em constante evolução e a presença de profissionais capacitados é fundamental para o bom funcionamento e contato com o público. A Microlins conta com a formação de “Atendente de Farmácia” em sua grade de cursos com conhecimentos específicos sobre a área.

O curso visa a formação para o perfil que entenda toda a dinâmica de uma farmácia, desde a organização de setores até a categorização de medicamentos. Durante a preparação, o aluno irá aprender sobre atendimento ao cliente, introdução à informática e dois módulos de atendimento de farmácia com duração de oito meses e carga horária de 64 horas.

O atendimento ao cliente e o marketing digital caminham lado a lado para o desempenho eficaz de uma instituição e uma área que com frequência oferece oportunidades. Para aumentar as possibilidades de emprego, a Microlins possui duas formações sobre o assunto.

A capacitação “Curso Marketing Digital” é ofertado na modalidade online com o objetivo de apresentar técnicas e habilidades utilizadas pelas empresas para que o profissional esteja apto para os desafios. A duração é de sete meses com 54 horas.

Já o curso “Atendimento e Vendas Online” tem carga horária de 80 horas com duração de dez meses e ao final do curso, o participante será capaz de aplicar as técnicas de vendas visando a captação de clientes e venda de produtos e serviços com margem financeira, aprendizado de negociação, atendimento e relacionamento.

O aprendizado de conceitos e técnicas de tratamento de imagens, criação e finalização de material para as áreas gráficas, fotográficas, web, entre outras é o objetivo do curso presencial “Designer Gráfico”, disponível na Microlins para preparar os estudantes para a comunicação por meio de artes e peças.

A formação tem duração de 16 meses com 124 horas e certificação de qualificação profissional com validade nacional.

Os cursos online da Microlins permitem que os alunos estudem com praticidade, flexibilidade e conforto, além de tirar dúvidas com um tutor no curso de escolha.