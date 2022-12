Câncer de pele: a importância das medidas de prevenção

Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA) o câncer de pele é a neoplasia mais frequente no Brasil, sendo responsável por cerca de 30% dos tumores malignos no país e a campanha dezembro laranja é voltada para a conscientização e prevenção da doença.

O câncer é um tumor que atinge a pele e é dividido em dois grupos: não melanomas e melanomas.

Os não melanomas são os menos perigosos e com altas chances de cura quando tratados de forma precoce. Nesta categoria, carcinoma baso celular e o carcinoma espino celular são os mais prevalentes.

Já os melanomas apresentam alto risco de metástase e elevada taxa de mortalidade e podem acometer as regiões das orelhas, pescoço, couro cabeludo, rosto, ombros e as costas, as mais expostas ao sol.

O dermatologista Diogo Pazzini, do Hapvida NotreDame Intermédica, explica sobre os tipos de tumores, as formas de prevenção e cuidados para a saúde.

Ele esclarece que o câncer de pele pode atingir pessoas em qualquer faixa etária, porém existem fatores de risco, como peles mais claras, predisposições genéticas, histórico familiar e pessoas que se expõem com mais frequência ao sol.

A principal forma de prevenção é o uso de protetor solar durante as atividades diárias e nas idas às praias e piscinas. O dermatologista recomenda a aplicação no início do dia e reaplicação no horário do almoço. Durante as praias e piscinas, a indicação é reaplicar no intervalo de duas horas.

O médico também elenca que o uso de acessórios como óculos de sol e chapéu contribuem para a proteção contra os raios solares. Evitar a exposição ao sol no horário crítico, de 10h às 16h, também é uma aliada. Diogo lembra que a proteção deve ser estender as crianças, que já podem fazer uso do protetor solar desde os seis meses de idade.

As consultas ao dermatologista no período, mínimo, de seis meses faz parte da prevenção com a realização do check-up.

Dificuldade de cicatrização, pintas com alterações de cor, formato e tamanho e lesões que sangram são alterações na pele que podem ser sinais de alerta. A indicação é a procura imediata de um profissional capacitado para avaliação.