Canaã tem inscrições abertas para programa da ONU de apoio a empreendedores

Estão abertas as inscrições para empreendedores do município de Canaã dos Carajás que desejam participar do Empretec, seminário intensivo criado pela Organização das Nações Unidas (ONU) para capacitação. A iniciativa é realizada em 40 países e, no Brasil, é coordenada pelo Sebrae.

A participação no programa é mediante uma entrevista que deve ser agendada na Sala do Empreendedor de Canaã dos Carajás, que fica no prédio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, na Feira do Produtor e Mercado Municipal. As entrevistas serão realizadas entre os dias 3 e 7 de junho, das 8h às 17h.

A formação será realizada em seis dias e tem 60 horas de duração, com atividades práticas, cientificamente fundamentadas, que mostram como agem os empreendedores de sucesso e quais são os 10 comportamentos característicos desses perfis.

Segundo o Sebrae, o participante aprende mais do que técnicas de empreender. Ele descobre seu perfil empreendedor, suas habilidades, desenvolve suas capacidades e passa por uma imersão com desafios para despertar sua identidade empreendedora.