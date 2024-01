Canaã dos Carajás recebe visita técnica do Ministério das Cidades para implementação de projeto

O município de Canaã dos Carajás recebeu, na última segunda-feira (29) e terça-feira (30), a visita técnica de uma comitiva com representantes do Ministério das Cidades do Governo Federal do Brasil e do Ministério Federal da Cooperação Econômica e Desenvolvimento da Alemanha, por meio da agência alemã Deutsche Gesellschaft für Internationale usammenarbeit (GIZ).

O objetivo é avançar na implementação do projeto internacional Cidade Presente – Desenvolvimento Urbano Sustentável (DUS), no qual Canaã dos Carajás foi selecionada com a proposta “Construindo o Amanhã”, que tem como objetivo oferecer Assessoria Técnica de Habitação de Interesse Social (ATHIS) para a população de baixa renda.

De acordo com a coordenadora do projeto “Construindo o Amanhã”, Nathália Canêdo, a ideia é conectar e aprimorar os programas locais já existentes, integrar políticas públicas e promover ações de desenvolvimento urbano integrado por meio da implantação de um escritório público para efetivar o direito à cidade e à moradia adequada, “que vai muito além de um teto e quatro paredes, mas ao direito de toda pessoa ter acesso a um lar seguro, viver com dignidade e qualidade de vida”.

Na segunda-feira (29), houve a assinatura de intenções da Cooperação Técnica entre a Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás e o Ministério das Cidades.