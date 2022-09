Canaã dos Carajás promove feira para fomentar o desenvolvimento econômico

Criado há apenas 28 anos, o município de Canaã dos Carajás vem apresentando uma trajetória de destaque na geração de riquezas. Segundo dados compilados pela Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa), Canaã tem hoje o maior Produto Interno Bruto (PIB) per capita do estado, além do quarto maior PIB do Pará, com cerca de R$ 10,7 bilhões.

Para evidenciar o desempenho econômico do município, impulsionar uma cultura favorável ao empreendedorismo na região e incentivar o desenvolvimento, ocorre de 4 a 8 de outubro a 6ª edição da Feira de Negócios de Canaã dos Carajás (Fenecan). Após dois anos, essa será a primeira edição realizada de forma presencial, já que em 2020 o evento foi suspenso devido às restrições sanitárias da pandemia e, em 2021, ocorreu com programação digital.

Entre os destaques da Fenecan estão a participação de 108 expositores de empresas de todos os portes e segmentos, palestras e rodadas de negócios. Com o tema “Inovar para Crescer”, o evento contará, por exemplo, com palestra do escritor e poeta Bráulio Bessa, reconhecido pelas participações no programa Encontro, da TV Globo, e de Marcos Piangers, que vai falar sobre Inovação, Criatividade e Tecnologia.

Além disso, a Fenecan será um espaço de lazer e entretenimento para a população, atraindo inclusive visitantes das regiões do sul e sudeste paraense. A estrutura que está sendo montada no bairro Ouro Preto vai receber shows de Raí Saia Rodada e Naiara Azevedo, além de artistas locais, praça de alimentação e outras atrações.

Estão confirmados os shows de Rai Saia Rodada e Naiara Azevedo durante a Fenecan. Os palestrantes Bráulio Bessa e Marcos Piangers também integram o evento (Ascom PMCC)

Toda a programação será gratuita e faz parte das celebrações pelos 28 anos de emancipação de Canaã, que é comemorado no dia 5 de outubro. As palestras no Auditório Principal serão abertas ao público sem limite de expectadores. Já os cursos e palestras em salas têm vagas limitadas e para assisti-las é necessário fazer inscrição prévia no site da prefeitura do município, onde também há detalhes da programação completa.

As comemorações pelo aniversário de Canaã dos Carajás serão estendidas também a 13 diferentes localidades, incluindo bairros e vilas rurais, onde ocorrerá o corte e distribuição do bolo para a comunidade. Para saber mais sobre a Fenecan e outras ações realizadas no município que mais cresce no Pará, clique aqui.