Canaã dos Carajás modela seu futuro com saúde, turismo e compromisso social

Canaã dos Carajás testemunha uma fase de notáveis transformações, impulsionadas por investimentos significativos em saúde, desenvolvimento do turismo e iniciativas sociais. Com uma infraestrutura de saúde em expansão, o setor turístico em ascensão e programas sociais focados, a cidade se apresenta como um exemplo de desenvolvimento sustentável, vislumbrando um futuro que não depende exclusivamente da mineração.

Saúde em destaque

Os investimentos em saúde se destacam por uma rede que atende mais de 70% dos habitantes do município. Com horários ampliados, as Unidades de Saúde Lucas Lourenço e a José Alves Jardim têm atendimento de 7h às 22h. As unidades atendem, principalmente, trabalhadores e pais do município que, muitas vezes, não podem garantir o atendimento em horário comercial. A rede ampliada conta com todos os serviços de atenção primária disponíveis.

No município, a Atenção Primária à Saúde (APS) é desenvolvida com o mais alto grau de descentralização e capilaridade, ocorrendo no local mais próximo da vida das pessoas, a Estratégia de Saúde da Família (ESF) e Estratégia de Saúde Bucal leva serviços multidisciplinares às comunidades por meio das Unidades Básicas de Saúde, por exemplo. Consultas, exames, vacinas, prevenção de câncer de útero, verificação de pressão arterial e outros procedimentos são disponibilizados aos usuários nas UBS.

Em 13 de julho, o município deu início as obras do novo Hospital Municipal. O centro médico contará com 72 leitos de internação, 28 leitos de UTIs e vai ofertar serviço de hemodiálise, será referência para maternidade de alto risco e traumatologia, terá policlínica, com oferta de consultas e exames especializados, sendo uma unidade de atenção de média complexidade em áreas como diabetes, hipertensão arterial, doença renal crônica, câncer de colo de útero, de mama, e de próstata.

Turismo

A cidade se estrutura para se tornar, por exemplo, uma referência em turismo no sudeste paraense, uma matriz econômica que não depende exclusivamente da mineração. O Canaã Cidade Junina 2023, foi um marco histórico para Canaã dos Carajás, o evento ultrapassou várias metas estabelecidas e se tornou um dos mais importantes da região. Segundo a Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Lazer (Funcel), mais de 23 milhões de reais foram arrecadados, aproximadamente 19 milhões a mais que o ano de 2022 e mais de 1.000 empregos foram gerados durante o evento deste ano.

O festival contou com a presença de mais de 280 mil pessoas durante os 16 dias de festa e gerou um aumento de vendas no comércio de até 90%.

Investimentos sociais

O social ocupa uma parte importante em Canaã dos Carajás. A cidade se destaca pelo avanço nos centrados no cidadão. Cerca de 400 famílias receberam os cartões do programa Renda Canaã. A iniciativa visa auxiliar famílias em vulnerabilidade social, por meio da concessão de benefícios mensais nos valores de R$ 211,82, R$ 349,30 ou R$ 476,74, conforme o número de dependentes dos cadastrados. Segundo a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes), que conduz o projeto, a meta é beneficiar 3 mil famílias até o fim de 2024.

O programa “Canaã, Meu Lugar,” criado em 2018, tem como objetivo viabilizar a obtenção do título de propriedade de lotes, garantindo qualidade de vida e segurança jurídica aos cidadãos. Até o momento, 17 bairros da cidade foram regularizados, sendo eles: Paraíso das Águas, Nova Canaã II, Jardim Florido, Alto Bonito II, Novo Brasil, Vila Planalto, São José, João Pintinho, Portal do Sol, Esplanada, Liberdade, Maranhense, Estância Feliz I, Centro, Jardim Primavera, Santa Vitória e Novo Horizonte, totalizando mais de sete mil imóveis aptos a regularização.

No início de junho, o bairro Residencial Canaã recebeu a equipe de governo para a assinatura do Fundo de Arrendamento Social junto à Caixa Econômica Federal. O benefício garante a quitação de 933 moradias do programa “Minha Casa, Minha Vida”. O Fundo contempla o pagamento mensal, pelo município, das parcelas vencidas e das parcelas a vencer das casas. Este é um feito inédito na região e, desta forma, o governo pretende proporcionar mais qualidade de vida aos moradores, que, agora, poderão investir o valor das parcelas em outras oportunidades de melhoria de vida.

O Cartão Reforma e Construção é um projeto da Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás, realizado por meio da Secretaria de Habitação. Mais de 1500 famílias em 50 bairros do município já foram contempladas com o benefício.

O programa "Construindo o Amanhã" está levando 628 unidades habitacionais para a população. Com entrega feita pelo Programa Moradia Digna, as casas são compostas por 56m², varanda frontal, cobertura na área de lavanderia e balcão com tampão de granito, levando cada vez mais dignidade para a população de Canaã dos Carajás.

O programa contemplará seis bairros do município, sendo eles, Parakanã, Via Oeste, Cidade Nova, Nova Esperança 2, ⁠Parque dos Carajás, Vale dos Carajás. As 628 casas serão construídas em 10 lotes de 52 unidades e mais dois lotes de 54 unidades habitacionais.