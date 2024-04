Canaã dos Carajás avança nos índices de fluência leitora e recebe prêmio do Programa Alfabetiza Pará

Canaã dos Carajás recebeu em março o reconhecimento do programa Alfabetiza Pará pela melhoria nos índices de alfabetização. Entre os alunos do 2º ano, o número de proficiência em leitura cresceu 75,86%. E na última quinta-feira (4), a equipe de articulação do programa em Canaã, entregou ao secretário de Educação, Leonardo Cruz, o certificado recebido pelo Governo do Estado do Pará.

O Programa Alfabetiza Pará visa fomentar a alfabetização dos estudantes na idade certa. O programa estadual foi lançado em 11 de fevereiro de 2023. Cerca de 1.412 alunos do 2º ano de toda a rede municipal passaram por diagnóstico nos meses de março e abril de 2023. Com o resultado, o programa estabeleceu diretrizes condizentes com a realidade do estado, que nortearam as ações pedagógicas e administrativas, bem como, a projeção de um planejamento de formações com temáticas mais assertivas.

Em agosto de 2023, coordenadores e professores que atendem ao segmento dos anos iniciais, contemplando o 1º e 2º ano, receberam formações. Já em setembro, o planejamento de aula com atividades focadas na alfabetização, foram destinadas aos alunos. Eles fizeram uso de um material didático exclusivo, acelerando o aprendizado. Após a avaliação realizada em novembro, foi possível constatar melhora do desempenho dos alunos.

O programa em Canaã conta com uma articuladora, duas formadoras e uma mediadora que capacitam, orientam e acompanham todo o processo das ações e busca pelos resultados.

Veja os números que ilustram este avanço:

No momento de entrega simbólica do certificado ao secretário de educação, a articuladora do programa em Canaã dos Carajás, Ana Claudia Santos, expressou sua gratidão à toda equipe pedagógica. “Todos os esforços somados, fez com que conseguíssemos esta premiação e quero que o município esteja brevemente no ranking dos 10 melhores do estado, porque é isso que nossas crianças merecem”, enfatizou.

O secretário Leonardo Cruz, ressaltou a importância de sabermos as consequências quando uma criança não está alfabetizada na idade certa. “Não podemos fazer mais do mesmo e sim, sermos ousados para criar e recriar o fazer pedagógico. Não podemos naturalizar a não alfabetização, mas ao contrário disto, nos indignar, para que então, possamos tomar atitudes de mudança”, disse.

O Programa segue com suas formações e acompanhamento do trabalho neste ano e a expectativa é que o município permaneça em melhoria contínua.